Agnieszka Głowacka na co dzień wiodła spokojne życie u boku aktora Piotra Głowackiego, który również raczej stronił od skandali. Wszystko zmieniło się, gdy wspólnie wzięli udział w hitowym programie TVN-u, "Azja Express". Wtedy to właśnie żona artysty zwróciła na siebie całą uwagę. Szybko okazało się, że Głowaccy są najbardziej kontrowersyjną parą nie tylko tej edycji, ale również całego programu.

Agnieszka Głowacka nadaje z wakacji. "Dostałam gorączki. Wymiotowałam całą noc"

Po programie zaczęły się ścianki, eventy i rzecz jasna wywiad w programie Kuby Wojewódzkiego. Agnieszka Głowacka stała się niemałą sensacją i od razu zwiększyła aktywność w mediach społecznościowych. Po całym zamieszaniu, gdy emocje już opadły, wybrała się na wakacje do Grecji. Tam niestety sielanka została przerwana przez chorobę. Jak sama zaznaczyła w obszernej relacji na InstaStories, dopadła ją "klątwa faraona". - Jest do d**y. Wczoraj po skałach byłam głodna i tak jak przedwczoraj w sumie, poszłam do tej samej knajpy, w której jadłam milion razy już. I jeszcze stamtąd nie wyszłam, strasznie mnie zaczął boleć żołądek. Tak jakby jakimiś nożykami mi by się coś przecinało - mówiła zapłakana.

Obejrzałam "Azję" wczoraj i zaraz po "Azji" dostałam gorączki i wymiotowałam całą noc. Jest mi tak zimno, a jestem pod kocem w bluzie. Nie wiem, czy będę mogła się dalej wspinać. Objawy mi się zgadzają z klątwą faraona

- dodała.

Wojewódzki stwierdził, że Piotr Głowacki jest "nieszczęśliwy". Reakcja jego żony to hit

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, Agnieszka i Piotr Głowaccy wystąpili w programie Kuby Wojewódzkiego. Pewna sytuacja przykuła uwagę. Zrobiło się emocjonująco. W pewnym momencie Kuba Wojewódzki opowiedział o tym, co sądzi na temat małżeństwa Głowackich. Zwrócił się do aktora. - Ty naprawdę uważasz, że jesteś wart tych wszystkich ran, które ona ci zadaje i ona dla ciebie? To jest bardzo głębokie, psychoterapeutyczne pytanie, bo moim zdaniem ty jesteś głęboko nieszczęśliwy - powiedział. Wtedy Głowacka wybuchła. Jesteś? Serio? - zapytała się męża, który zastanawiał się nad odpowiedzią. W końcu aktor zabrał głos. - To jest ciekawe pytanie, bo to jest w ogóle pytanie - zaczął, ale nie skończył wypowiedzi. Agnieszka Głowacka ponownie się wtrąciła. - Ty się nad tym zastanawiasz? - powiedziała. Jej reakcja rozbawiła publikę.