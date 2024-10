Marcelina Zawadzka postanowiła, że po porodzie nie będzie koloryzowała rzeczywistości i opowiedziała, jak pierwsze chwile w roli mamy wyglądają u niej naprawdę. Na początku najnowszego wpisu wspomniała, że poród bardzo przeżył jej ukochany Max Gloeckner. "Bywa wyczerpujący... przede wszystkim dla tych naszych kochanych ojców" - zaznaczyła. Co więcej wyznała?

REKLAMA

Marcelina Zawadzka o trudach po porodzie. "Wcale nie było to łatwe"

Prezenterka w najnowszym filmie pokazała, jak karmi syna i przy okazji skierowała kamerę na wyczerpanego partnera, który zasnął na kanapie. Wszystko opatrzyła szerokim opisem. "Przygotowując się do porodu, czytałam, jak to jest zaraz po i teoretycznie wiedziałam, z czym wiąże się karmienie piersią. Teraz już wiem, że przed porodem kobieta jest tak skupiona na tym, co ma się zaraz wydarzyć, że treści o tym, co będzie po porodzie miały mniejsze znaczenie" - napisała na wstępie Zawadzka. "Karmienie piersią mimo tego, że naturalne, wcale tak naturalnie do mnie nie przyszło" - uzupełniła. Jej syn na początku musiał przyjmować leki. Zależało jej zatem na tym, aby miał naturalne przeciwciała, dlatego postanowiła karmić piersią. "Wiem, że widzicie tu błogość i odpoczynek. Ale doszłam do tego po wielu, nie ukrywamy, bolesnych próbach" - wspomniała. Sytuacja uległa znacznej poprawie. "Dziś moje karmienie daje mi uśmiech na twarzy, ale zanim to nastąpiło, zaciskałam zęby, a po policzkach płynęły mi łzy bezsilności i determinacji. Życzę każdej z was, by ta droga, nawet jeśli miała trudny początek, mogła być kontynuowana z uśmiechem na twarzy" - dodała na koniec.

Zobacz wideo Zawadzka wraca wspomnieniami do "PnŚ". Komentuje ciążę Tomaszewskiej

Marcelina Zawadzka nie wyszła szybko ze szpitala po porodzie. Były komplikacje

Przypomnijmy, co jeszcze niedawno działo się u celebrytki. "Musieliśmy zostać w szpitalu siedem dni po porodzie. To bardzo pokazało, że w tym czasie muszę zdać się na otoczenie, ufając lekarzom. Lekcja siły i wytrwałości przyszła wraz z rozpoczęciem mlecznej drogi. Niełatwe początki laktacji sprawiły, że wszystko inne zniknęło z listy moich priorytetów. Ogromna chęć karmienia piersią przysłoniła mi cały świat…" - wyznała na Instagramie.