Joanna Opozda chętnie dzieli się w swoich mediach społecznościowych życiem prywatnym. W ostatnim czasie jest ono jednak na świeczniku głównie z powodu niekończącej się batalii sądowej z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską, która walczy o możliwość widywania się z wnukiem. Kolejna rozprawa została wyznaczona na 3 grudnia 2024 roku. Na co dzień jednak Opozda dzieli się chwilami pełnymi szczęścia u boku syna Vincenta, któremu co rusz zapewnia moc rozrywek. Teraz zabrała go do fryzjera.

Zobacz wideo Opozda nie została wpuszczona do kawiarni

Joanna Opozda zabrała Vincenta do fryzjera

26 października, w sobotnie popołudnie Joanna Opozda pokazała na InstaStories, jak spędza czas z synem. Aktorka tym razem postanowiła w obszernej relacji uwiecznić wizytę w salonie fryzjerskim. Na jednym z nagrań widzimy 2,5-letniego Vincenta, który siedząc na fotelu, w pełnym skupieniu obserwuje, jakie zmiany zachodzą na jego głowie. Nad jego bujną blond czupryną unosi się solidna chmura lakieru do włosów. Fryzjer zdecydował się fantazyjnie unieść ku górze włosy chłopca, dzięki czemu wygląda bardzo stylowo. Jak myślicie, spodobał mu się efekt? Ujęcia znajdziesz w naszej galerii.

Joanna Opozda i Vincent KrólikowskiOtwórz galerię

Tuż po wizycie w salonie Opozda wraz z synem udała się na spacer po warszawskiej starówce. Następnym przystankiem okazał się Teatr Małego Widza, oferujący spektakle, warsztaty i rozmaite atrakcje dla dzieci. Czyżby niedaleko padało jabłko od jabłoni?

Joanna Opozda pochwaliła się łazienką w nowym mieszkaniu

Joanna Opozda jakiś czas temu stała się właścicielką nieruchomości, w której zamieszkała wraz z synem Vincentem. Choć mieszkanie jest już wykończone, aktorka chętnie przeprowadza w nim niewielkie zmiany, o czym ochoczo informuje fanów. Ostatnio pokazała, jak wygląda jej łazienka tuż po remoncie. Opozda postawiła na wszechobecną biel. Przełamała to jednak szarym wzorem marmurkowym na białych ścianach i szarej podłodze, który doskonale komponuje się ze złotymi elementami w postaci uchwytów szafek oraz kranu. Szafki natomiast prezentują się w beżowym odcieniu. Wygląda na to, że 36-latka upodobała sobie jasne przestrzenie.