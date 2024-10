Dorota Szelągowska doczekała się dwójki dzieci - Antoniego, który przyszedł na świat w 2001 roku, ze związku z Pawłem Harliebem oraz Wandy, która urodziła się w 2018 roku, kiedy projektantka była związana z Michałem Wawro. Niedawno Szelągowska miała wyjątkową okazję do świętowania. Jej jedyny syn obchodził 23. urodziny. Z tej okazji pokusiła się o poruszające wyznanie.

Dorota Szelągowska świętuje urodziny syna. Jej wyznanie porusza

Kiedy syn Doroty Szelągowskiej przyszedł na świat, ona sama miała zaledwie 21 lat. Związek Doroty z jego ojcem, Pawłem Hartliebem, nie przetrwał jednak próby czasu i para wkrótce się rozstała. Niedługo potem Szelągowska związała się z kompozytorem Adamem Sztabą, który aktywnie uczestniczył w wychowywaniu chłopca. W efekcie, Antoni dziś nosi nazwisko po ojczymie. Choć i ten związek nie przetrwał, wszyscy nadal zachowują bliskie relacje. Ostatnio mieli okazję wspólnie celebrować ważny dla nich dzień. Antoni Sztaba obchodził 23. urodziny. Świętowanie było okazją do sentymentalnych wspomnień i wyrażenia dumy z tego, jakiego człowieka wychowała projektantka.

Na swoim Instagramie Dorota opublikowała serię zdjęć z okazji urodzin jedynego syna. Na jednym z nich widzimy ją u boku Antoniego, kiedy ten był małym chłopcem. Dumna mama pokusiła się o kilka poruszających słów w stronę solenizanta. Wygląda na to, że mężczyzna wpuścił wiele światła do życia matki. "Pa, jak urosłeś synu! 23 lata! Dziękuję że mnie nauczyłeś wszystkiego co ważne - kochać, przepraszać i wybaczać" - wyznała szczerze na Instagramie. "Jesteś dobry, mądry i zdolny. Kocham cię nad życie. Życzę ci, żebyś zawsze umiał zadbać o siebie i innych, i kochał z wzajemnością, czerpał radość z tego co robisz. Żyj pięknie mój najlepszy człowieku" - dodała.

Dorota Szelągowska i syn jak dwie krople wody? Fani nie mają wątpliwości

Do życzeń z okazji urodzin Antoniego dołączyli się także fani Szelągowskiej. Oprócz wyrażanego tłumnie poruszenia słowami skierowanymi do 23-latka, internauci nie mają wątpliwości, co do podobieństwa syna do matki. "Jezu on wygląda jak ty!", "Cóż za podobieństwo!", "Klonik", "Jaki podobny do mamy" - pisali zszokowani internauci. Zdjęcia znajdziesz w naszej galerii.