Roksana Węgiel stara się pilnować, aby media nie przekraczały granicy jej prywatności i kiedy pada za dużo pytań o jej związek, szybko ucina wątek. Ostatnio mieliśmy okazję zaobserwować, jak reaguje na natarczywe pytania o ukochanego podczas wywiadu w "Halo, tu polsat". Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna starali się wyciągnąć od wokalistki jakieś detale dotyczące jej relacji, ale Węgiel skutecznie ich zbywała. "Myślałam, że przyszłam tutaj porozmawiać o trasie" - wypaliła. Kiedy prowadząca dorzuciła, że Kevin na pewno to ogląda, celebrytka nie wytrzymała. "Nie wiem, co robi Kevin" - podkreśliła dobitnie. Czyżby kłopoty w raju? Jak się okazuje, Kevin właśnie pakuje walizki. Ma w planach męski wypad. nie ma to jednak nic wspólnego z kryzysem w związku.

REKLAMA

Kevin Mglej pakuje walizy. Ukochany Roxie Węgiel wybiera się na męski wypad

Kevin Mglej jeszcze przed weselem zaczął regularne treningi, co wyraźnie odbiło się na jego sylwetce. Jak się okazuje, właśnie został namówiony przez trenera do wspólnego wyjazdu. Sprawcą całego wydarzenia jest Akop Sztostak. Sam niedawno rozstał się ze swoją wieloletnią partnerką i ma bardzo dużo czasu do dyspozycji, więc namówił swojego podopiecznego na wspólny wyjazd do Barcelony. Okazja jest jednak wyjątkowa, bo panowie wezmą razem udział w ważnym wydarzeniu.

Pobiegane. Kevin i ja lecimy do Barcelony na półmaraton

- oznajmił zadowolony Szostak.

Zobacz wideo Roxie o "pikantnych szczegółach" w teledysku z Matą. "Była tam jego dziewczyna"

Tak Akop Szostak i Sylwia poinformowali o rozstaniu. Fani nie mogli uwierzyć

W marcu 2024 Akop Szostak i jego wieloletnia partnerka Sylwia podjęli ostateczną decyzję o zakończeniu związku. Chociaż w mediach społecznościowych ich relacja wyglądała na niemal idealną, to, jak się okazuje, rzeczywistość była zupełnie inna, "Chcemy podzielić się z wami naszą bardzo osobistą decyzją. Po wielu latach starań, wspólnych oraz indywidualnych terapii, po niezliczonych próbach budowania harmonii i unikania konfliktów, musimy przyznać, że nasze drogi się rozchodzą. To nie jest żart, ani nagła decyzja podjęta pod wpływem mojej (Sylwii) ostatniej nieobecności - zdecydowaliśmy się na rozstanie. Chcemy podkreślić, że mimo tej zmiany, nasz wzajemny szacunek pozostaje niezmienny. Nie będziemy wdawać się w internetowe dyskusje ani antagonizować się nawzajem. Nadal łączy nas wspólny biznes, który zamierzamy razem prowadzić. Życie nieustannie nas zaskakuje, czasem nawet bardziej, niż byśmy się tego spodziewali." - pisali.