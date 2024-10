Architektka z "Nasz nowy dom" w żałobie. Jej wpis łamie serce

W życiu Martyny Kupczyk, która zyskała sławę dzięki programowi "Nasz nowy dom", nadszedł trudny czas. Znana i lubiana pani architekt poinformowała właśnie w mediach społecznościowych o wielkiej stracie. Okazało się, że zmarł jej ukochany ojciec Andrzej. "Odszedł mój tata. Cudowny człowiek. Tato! Płaczę, tęsknię! Już nigdy mi nie powiesz, że jestem dobrą mamą. A to było dla mnie takie ważne. Właśnie od Ciebie to usłyszeć. Za wcześnie odszedłeś. Kocham Cię i tęsknię. Tylko Tobie Kornelka (córka Martyny Kupczyk - przyp.red), dała czesać swoje niesforne włoski" - napisała pogrążona w żałobie kobieta.

Znane osoby wspierają Martynę Kupczyk

Post gwiazdy produkcji Polsatu zaczęły natychmiast komentować osoby publiczne. "Bardzo mi przykro" - napisała tancerka Hanna Żudziewicz. Swoją refleksją podzieliła się też Paulina Sykut-Jeżyna. "Z całego serca współczuję. Łączę się w bólu z całą rodziną" - dodała prezenterka. Wiele ciepłych słów przekazali też jej obserwatorzy. "Tata w życiu kobiety jest pierwszym, najważniejszym mężczyzną, ostoją i mentorem. Moje kondolencje" - napisał jeden z nich. Martyna Kupczyk zamieściła przy okazji tej smutnej informacji kilka pamiątkowych zdjęć z ojcem. Widać na nich również córką architektki. Fotografie zobaczysz w naszej galerii na górze strony.

Martyna Kupczyk jest absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim. Po studiach na kierunku Architektura i Urbanistyka na Uniwersytecie Łódzkim wyjechała do Irlandii, gdzie przez siedem lat pracowała w biurze projektowym. Gdy wróciła do Polski, założyła swoje biuro architektoniczne i zgłosiła się na casting do programu "Nasz nowy dom", w którym jest do dzisiaj. W 2018 roku na fali popularności przyjęła wyzwanie i zgodziła się wywalczyć o Kryształową Kulę w "Tańcu z gwiazdami". Ostatecznie zajęła w show ósme miejsce. Jej partnerem tanecznym był Żora Korolyov. Nie było to jednak jej pierwsze starcie z tańcem. Architektka stawiała już pierwsze kroki na parkiecie pod okiem Zbigniewa Bujakowskiego, z tym że wtedy miała tylko kilka lat.