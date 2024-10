19 października Ewa Wachowicz obchodziła 54. urodziny. Nie wszyscy jednak wiedzą, że oprócz sukcesów takich jak uzyskanie tytułu Miss Polonia 1992 czy posiadanie doskonałych umiejętności kulinarnych, znana prezenterka i ekspertka kulinarna doczekała się córki. Co Aleksandrę łączy z jej mamą?

Ewa Wachowicz ma dorosłą córkę. Łączy je jedna szczególna cecha

Ewa Wachowicz swojego pierwszego męża poznała, kiedy rozpoczęła pracę jako rzeczniczka prasowa rządu Waldemara Pawlaka. Przemysław Osuchowski był wówczas korespondentem wojennym w Afganistanie, a także dziennikarzem, pracującym dla "Gazety Krakowskiej". Para pobrała się w 1996 roku w ambasadzie RP w Pretorii, jednak ich małżeństwo zakończyło się w 2007 roku. W 2000 roku razem doczekali się córki, Aleksandry, która dziś ma 24 lata.

Aleksandra Osuchowska ma wiele zainteresowań. Wśród nich znalazły się jazda konna (ma własnego konia o imieniu Kyoto) czy stylizacja paznokci. Studiuje budownictwo na Politechnice Krakowskiej. Wiadomo także, że stroni od show-biznesu. Z mamą łączy ją jednak jedna zaskakująca cecha. Obie pokochały gotowanie.

Córka Wachowicz znalazła zatrudnienie w restauracji mamy

Ewa Wachowicz może być naprawdę dumna ze swojej córki. Okazało się, że Aleksandra odziedziczyła po matce zamiłowanie do gotowania. Co więcej, ma być w tym lepsza od niej! - Torty robi nawet lepsze ode mnie!" - z dumą wyznała w "Vivie!". Wiadomo także, że 24-latka nie chce robić kariery w show-biznesie. - Bardzo nie lubi, jak o niej opowiadam, więc pewnie już w tej chwili za dużo powiedziałam - powiedziała Wachowicz. Co ciekawe, córka Ewy Wachowicz swego czasu pojawiła się na ekranie. Aleksandra, wówczas jako 15-latka, w 2015 roku znalazła się w jednym z odcinków programu "Top Chef", jako gość specjalny.

O tym, że Aleksandrze w pewnym stopniu blisko do świata kulinarnego świadczy fakt, że została zatrudniona w otwartej w 2017 roku restauracji "Zalipianki", której właścicielką jest Wachowicz. Nie miała jednak drogi na skróty. - Tak, zatrudniłam córkę, ale nie powiem, w jakim charakterze - zaczęła w rozmowie z "Dobrym Tygodniem". Następnie zdradziła jednak więcej szczegółówy. - Mogę zdradzić jedynie, że zaczynała od najniższego szczebla, czyli od pomocy kuchennej. Obierała ziemniaki, kroiła marchewkę. Awansowała i ma już inne obowiązki. Teraz już współpracuje w innym charakterze - wyjaśniła.

Wygląda na to, że córka jest silnie związana ze swoją mamą. W 2023 roku, z okazji urodzin Aleksandry, Wachowicz opublikowała na swoim Instagramie post, który opatrzyła wzruszającym opisem. "23 lata temu zaświeciło dla mnie najpiękniejsze 'słońce'. Olu moja kochana bądź zdrowa, mądrze wybieraj drogę życia, kochaj i bądź kochana" - czytamy. Prezenterka zamieściła także kilka kadrów z córką. Jak myślicie, są do siebie podobne? Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.