Marcelina Zawadzka 18 października ogłosiła, że została mamą. Prezenterka i jej narzeczony Max Gloeckner powitali na świecie syna. To pierwsze dziecko celebrytki. Wiadomość o narodzinach chłopca przekazano w programie "halo tu polsat", z którym modelka od niedawna współpracuje. Zawadzka krótko zabrała głos. - Jesteśmy już w komplecie. Nasz synek jest z nami - powiedziała podczas transmisji. Niedługo potem opublikowała post w mediach społecznościowych, gdzie również podzieliła się radosną nowiną. "Synku, nawet nie wiesz, jak się cieszymy, że już jesteś z nami" - napisała. Prezenterka została zasypana gratulacjami od swoich fanów. Zawadzka postanowiła podziękować za wszystkie miłe słowa i opublikowała nową relację na Instagramie. Pokazała ujęcia z synem.

Marcelina Zawadzka pokazała nowe zdjęcia syna. "Czujemy ogromną wdzięczność"

Marcelina Zawadzka przez ostatnie tygodnie była pochłonięta kompletowaniem wyprawki i przygotowywaniem się na narodziny swojego pierwszego dziecka. Proces przygotowań relacjonowała także w programie "halo tu polsat". Syn Marceliny Zawadzkiej i jej narzeczonego Maxa Gloecknera przyszedł na świat 9 października. Celebrytka nie od razu podzieliła się radosną nowiną. Kiedy Zawadzka wyjawiła, że jej dziecko jest już na świecie, na jej profilu na Instagramie pojawiło się mnóstwo gratulacji od fanów. Modelka postanowiła odnieść się do wszystkich wpisów i zbiorowo wszystkim podziękować. Przy okazji fani prezenterki mogli zobaczyć nowe ujęcia z jej dzieckiem. Widać na nim malutkiego syna pary, który ściska dłonie swoich rodziców.

Tak bardzo dziękujemy wam za słowa wsparcia i wszystkie gratulacje. Czujemy ogromną wdzięczność. Niebawem wrócimy z opowieścią co tam u nas

- przekazała świeżo upieczona mama.

Marcelina Zawadzka przed zajściem w ciążę poszła do specjalisty

Marcelina Zawadzka świadomie zdecydowała się na macierzyństwo. Prezenterka jeszcze przed zajściem w ciążę chciała mentalnie przygotować do nowej roli w życiu. Z początku wizja wychowywania dziecka ją przerażała. Zdecydowała się udać do specjalisty, gdzie dowiedziała się, z czego wynikają jej obawy. Jak wyjaśniła, terapia poskutkowała. - Na sesji odkryłam to, że mam bardzo mocno pracujące przekonania, że trzeba mieć dziecko, ale jest to ciężkie i trudne, wręcz uciemiężenie. Pamiętam z dzieciństwa moją mamę i babcię przy kuchni, że zawsze trzeba ugotować, iść do pracy... Obserwacja kobiet, które były przy mnie, dały mi poczucie, że ciężko jest mieć dzieci - wyznała w "halo tu polsat".