Ostatnie chwile Liama Payne'a. 'Zachowywał się nieobliczalnie'

Niespodziewana śmierć Liama Payne'a zszokowała opinię publiczną. Brytyjski wokalista, który sławę zdobył wraz z boysbandem One Direction, miał 31 lat i nie narzekał na problemy ze zdrowiem. Daily Mail właśnie donosi, że niedługo przed tym, jak wokalista spadł z trzeciego piętra hotelu Casa Sur w Buenos Aires, "zachowywał się nieobliczalnie w holu hotelowym i roztrzaskał swojego laptopa". Miał też zniszczyć swój pokój pod wpływem agresji. Wtedy to ponoć pracownicy placówki, zaniepokojeni jego agresywnym zachowaniem, które mogło wskazywać na wpływ substancji psychoaktywnych, wezwali policję. Niestety nie zdążyli przyjechać na miejsce przed tragedią.

REKLAMA

Zobacz wideo Znana piosenkarka mówi o żałobie

Liam Payne nie żyje. Wiadomo, co się stało

Daily Mail podaje również, że dyrektor pogotowia ratunkowego Alberto Crescenti powiedział, że Liam doznał "bardzo poważnych obrażeń po upadku z trzeciego piętra na wewnętrzny dziedziniec". "Zweryfikowaliśmy jego tożsamość za pomocą paszportu, który posiadał" - powiedział. Ciało wokalisty zostało natychmiast przetransportowane do miejscowej kostnicy, gdzie w najbliższych godzinach zostanie przeprowadzona sekcja zwłok.

Liam Payne był przed śmiercią aktywny w sieci

Z medialnych doniesień wynika, że ostatnie relacje Payne'a w internecie pojawiały się zaledwie kilka godzin przed jego śmiercią. Nic nie wskazywało, że niedługo później pożegna się z życiem. Nie jest jednak jasne, czy to sam Payne publikował nagrania i zdjęcia na Snapchacie. Nie wiadomo też, kiedy dokładnie zostały one wykonane, zwłaszcza że - jak podaje "New York Post" - jego partnerka Cassidy wyjechała z Buenos Aires dwa dni przed śmiercią wokalisty, a była z nim na wspomnianych fotografiach. Przypomnijmy, że para przebywała w stolicy Argentyny od początku października. Co można było zauważyć w ostatnich aktywnościach piosenkarza? W internecie pojawiło się np. zdjęcie Liama jak siedzi na krześle w czapce, z rękami złożonymi na kolanach. Podpis fotografii brzmi: "Pomysł na halloweenowy kostium: Forrest Gump". Tego samego dnia - kilka godzin przed zgonem - na Snapchacie wokalisty pojawiały się także m.in. zdjęcie hotelowego śniadania, przy którym informował, że on i jego partnerka "wstają codziennie o 13" czy nagranie, na którym przekazują, że zamierzają spędzić dzień na grze w polo.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.