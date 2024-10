Edyta Pazura zyskała popularność głównie dzięki swojemu ukochanemu. Żona Cezarego Pazury od wielu lat zajmuje się również jego karierą. Oprócz tego jest doceniana za własne działalności. Edyta prowadzi między innymi firmę produkującą perfumy i biżuterię. Pazura ma także sporo fanów w sieci. Na profilu na Instagramie zyskała ponad 250 tysięcy obserwujących. Niedawno kobieta postanowiła nagrać własną wersję trendu. W sieci pojawiło się mnóstwo filmików, na których influencerki gotują w kuchni i przyrządzają potrawy w wyjątkowo ładnych stylizacjach. Pazura postanowiła pójść ich śladem.

Edyta Pazura nagrała specjalny filmik. Przedstawiła swoją wersję znanego trendu

Edyta Pazura nagrała w mediach społecznościowych specjalny filmik. Kobieta nazwała go "hot rolką". Początkowo znany trend zaczął się w całkiem normalny sposób. Celebrytka wskoczyła w specjalny strój i wybrała się do kuchni. Wybrała jednak swoją własną wersję. Zrobiła perfumy dla swojego ukochanego z pewnego zestawu. Nie obyło się bez zabawnego opisu. "Pamiętajcie, że potrzebujecie takiego twardego i długiego naczynia z miarką, pipetkę i pamiętajcie, że to jest pipetka, nie mylcie z tym na „m". Do tego potrzebujemy strzykawkę, która wytworzy odpowiednie ciśnienie, oraz kuferek rozkoszy z odpowiednim sprzętem i olejami" - tak dokładnie opisywała swoje czynności Pazura. Kobieta już wtedy zapowiedziała, że to nie ostatnia "hot rolka", którą planuje udostępnić.

Fani reagują na filmik Edyty Pazury. Te słowa mówią wszystko

Edyta Pazura starannie pokazała swoim fanom, jak przygotowuje idealne perfumy dla Cezarego Pazury. Podkreśliła również żartobliwie, że nuta zapachu, która jest wyczuwalna na początku, decyduje o dalszych losach w życiu. Obserwatorzy byli zachwyceni poczuciem humoru celebrytki. Zwrócili uwagę też na strój Pazury. "Kompletnie nie wiem, czego dotyczy rolka, bo nie mogę przestać patrzeć na panią", " Zapisuję rolkę dla męża, bo też takie chcę", "Jest ogień, ale na tych perfumach coś nie mogłam się skupić" - podkreślały fanki Edyty. Co sądzicie? ZOBACZ TEŻ: Te gwiazdy zaszalały u fryzjera i gorzko pożałowały. Pazura miała włosy w kolorze nachosów. Spójrzcie na Lewandowskich