Sonia Bohosiewicz, Marta Żmuda Trzebiatowska i Klaudia Halejcio co pewien czas pojawiają się na eventach i wówczas chętnie pozują przed fotoreporterami. Podczas gali DOZ.pl celebrytki nie mogły zapomnieć o odpowiednim dress codzie. Podobnie jak Sandra Kubicka, Karolina Pisarek i Oliwia Bieniuk.

Sonia Bohosiewicz i Halejcio postawiły na czerń. Trzebiatowska z klasą, ale i zalotnie

Zacznijmy od pierwszej z wymienionych gwiazd. Sonia Bohosiewicz lubi czarne total looki, co po raz kolejny mogliśmy zaobserwować na czerwonym dywanie. Tym razem aktorka skradła show w czarnej maxi z lekkim dekoltem. Narzuciła na nią marynarkę i dodała czarne sandały. Wyszło elegancko i klasycznie. Co natomiast miała na sobie Klaudia Halejcio? Gwiazda "Złotopolskich" wyróżniała się połyskującymi w świetle fleszy wzorami przypominającymi gałązki. Miała taki akcent na krótkiej marynarce pokazującej dekolt i spodniach z wycięciami na nogawce. Tu z kolei było bardzo nowocześnie. Przejdźmy następnie do Marty Żmudy Trzebiatowskiej. Aktorka wybrała na galę DOZ.pl szary komplet składający się z marynarki typu oversize oraz spódnicy mini, która dodawała pazura całej stylizacji. Jak wam się podoba taki styl?

Sandra Kubicka w najmodniejszym kolorze sezonu. Bieniuk i Pisarek pokazały nogi

Podczas eventu nie można było oderwać wzroku również od Sandry Kubickiej, która dość szybko wróciła na salony, po urodzeniu syna Leonarda. Żona Aleksandra Barona zadała szyku w bordowej sukni z wyraźnym rozcięciem na nogę, do której dopasowała bordowe, lakierowane szpilki. Fani nadal nie mogą wyjść z podziwu nad sylwetką modelki. Wciąż może cieszyć się płaskim brzuchem i szczupłymi nogami. O sekrecie takiego wyglądu Kubicka postanowiła opowiedzieć na Instagramie. - Modelką się nie rodzi, modelką się zostaje. I każda z nas ma wybór, jak chce wyglądać. Jasne, jest coś takiego, jak geny... Natomiast ja miałam różne fazy w życiu, ja byłam i większa i jeszcze chudsza... To nie jest tak, że rodzisz się modelką i będziesz przez całe życie szczupła. No, jakbym nie "trzymała michy", to prawdopodobnie tak bym nie wyglądała! - zdradziła.



Karolina Pisarek postanowiła tego wieczoru założyć brązową mini o nowoczesnym kroju. Sukienka uwydatniła atuty modelki. Pisarek pokazała bowiem swoje zgrabne nogi, które podkreśliła białymi szpilkami. Oliwia Bieniuk natomiast postawiła na skórzaną sukienkę sięgającą lekko za kolano. Połączyła ją z rajstopami i czerwonymi szpilkami, co było bardzo dobrym wyborem.