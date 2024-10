Wiadomość o odwołaniu trasy koncertowej wstrząsnęła wszystkimi fanami Roksany Węgiel. Piosenkarka nie miała jednak wyboru. Niedawno po jednym z koncertów Węgiel zasłabła i trafiła do szpitala. Okazało się, że zbagatelizowała objawy poważnej choroby. "Może ma to być pewnego rodzaju świadectwo/przestroga dla osób, które również zmagają się z cukrzycą... Ja dowiedziałam się kilka miesięcy temu, że choruję na cukrzycę typu pierwszego i szczerze? Zbagatelizowałam ten temat, nie chciałam się zatrzymywać w swoich działaniach, z biegiem czasu sytuacja się pogorszyła" - tłumaczyła. Roksana postanowiła zrobić sobie na jakiś czas przerwę od show-biznesu. Jak czuje się teraz?

Roksana Węgiel wyjechała z kraju. Na jej profilu pojawiły się nowe zdjęcia

Piosenkarka przekazała, że sytuacja wygląda już dużo lepiej. "Dziękuję bardzo za wsparcie, które dostaję od was przez ostatnie dni. Dziękuję wszystkim, którzy podzielili się ze mną w wiadomościach swoimi doświadczeniami z cukrzycą. Dziękuję za każde ciepłe słowo. Ja czuję się trochę lepiej, staram się dużo odpoczywać, ale już mnie nosi" - pisała na Instagramie. Niedługo później wrzuciła zdjęcia z... Szwajcarii. Wygląda na to, że to właśnie tam Roksana nabiera sił. Jesienna aura Zurychu z pewnością sprzyja regeneracji. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy ze słowami wsparcia. "Piękna. Jak się czujesz? Dbaj o siebie kochana. Jesteśmy z tobą" - czytamy.

Kevin Mglej zabrał głos w sprawie choroby Roksany. "Moja żona jest..."

Tuż po powrocie ze szpitala komentarza udzielił mąż Roksany Węgiel, Kevin Mglej. Producent przyznaje, że trudno mu zapanować nad ambicjami ukochanej. "Roksana czuje się raz lepiej, raz gorzej, a jej samopoczucie jest wypadową aktualnych cukrów. Na pewno musi jeszcze odpocząć, ale też przede wszystkim zaakceptować fakt, że jest chora. Moja żona jest bardzo pracowitą osobą i przyznam, że ciężko jej usiedzieć na miejscu, czy zwolnić" - tłumaczył w rozmowie z Pudelkiem. ZOBACZ TEŻ: Roksana Węgiel nie oszczędzała na weselu. Teraz mówi o kopertach od gości