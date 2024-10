Zygmunt Solorz zbudował biznesowe imperium, na które składa się między innymi Cyfrowy Polsat. Presserwis dotarł do listu Solorza, z którego wynika, że ten postanowił niespodziewanie odsunąć dzieci od firmy. Chodzi o Tobiasa Solorza i Piotra Żaka, którzy zostali odwołani z rady nadzorczej spółki ZE PAK. Walne zgromadzenie Cyfrowego Polsatu, które odbyło się w ubiegłym tygodniu, odwołało również z rady nadzorczej Tobiasa Solorza. Wcześniej "Gazeta Wyborcza" ujawniła, że dzieci Solorza wysłały list do głównych menedżerów grupy firm ich ojca. Cyfrowy Polsat wydał oświadczenie, w którym zareagował na medialne doniesienia i zapewnił o stabilnej sytuacji na rynku. "Spółka Cyfrowy Polsat oraz jej grupa kapitałowa działają stabilnie, zgodnie z planem i w normalnym trybie operacyjnym. Sytuacja, o której w ostatnich tygodniach rozpisują się media, nie ma wpływu na działalność operacyjną i finansową spółki i grupy kapitałowej" - przekazano w komunikacie spółki.

REKLAMA

Zobacz wideo Sikora zapytany o zgrzyty z Dodą. Było lepiej niż u Kammela?

Cyfrowy Polsat zareagował na "polską sukcesję". Jest oświadczenie

Jak informują Wirtualne Media, w przesłanym komunikacie Cyfrowy Polsat zapewnia o stabilnej sytuacji. Podkreślono, że grupa realizuje założoną strategię. "Sytuacja finansowa Grupy jest stabilna i konsekwentnie realizuje ona swoją strategię, planowo regulując swoje zobowiązania wobec instytucji finansowych i obligatariuszy" - napisano.

Grupa jest w bezpiecznej sytuacji, jeśli chodzi o kowenanty finansowe. Podnoszone przez media wątpliwości dotyczące zagrożeń wynikających z dokumentacji kredytowej są bezpodstawne

- czytamy w komunikacie.

Ekspertki oceniają ruch Solorza. Co dalej z jego imperium?

Oświadczenie Cyfrowego Polsatu jest odpowiedzią na to, co dzieje się na giełdzie. Nie jest tajemnicą, że akcje spółek kontrolowanych przez Zygmunta Solorza notują spadki. Żaneta Kurczyńska, znana w sieci jako "Okiem PR-owca" w rozmowie z Plotkiem oceniła, czy medialne zamieszanie wokół miliardera i jego dzieci może wpłynąć na biznesy Solorza. "O sytuacji Zygmunta Solorza rozpisują się media i rozpisywać będą, ze względu na jego mocną pozycję biznesową w Polsce, ale koniec końców nie wpłynie to na obniżenie tej pozycji" - stwierdza ekspertka. "Niesnaski rodzinne wpływają na pracowników i pewien chaos komunikacyjny, a przy tak dużym biznesie nie powinno dochodzić do takich sytuacji" - dodaje. Kurczyńska widzi pozytywny aspekt w przyziemności sytuacji. "Rodzina Solorzów ma takie same problemy, jak tysiące rodzin w Polsce" - mówi.