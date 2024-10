Sylwia Grzeszczak przez wiele lat była związana z Liberem. Chociaż uchodzili za parę idealną, to w 2023 roku ogłosili, że nie są już razem. Wokalistka otarła łzy po rozstaniu. Jak przekazał Pudelek, już od kilku miesięcy jest zakochana. Jej serce skradł Maciej Buzała, który w przeszłości był związany z m.in. Blanką Lipińską. "Odnalazła u jego boku szczęście po rozstaniu z Liberem" - przekazał informator w rozmowie z portalem. Udało nam się dowiedzieć, jak zakochani spędzali ostatnio czas.

Sylwia Grzeszczak wybrała się w rodzinne strony nowego partnera. "Cały wieczór spędzili w towarzystwie..."

Wygląda na to, że w związku Sylwii Grzeszczak wszystko dobrze się układa. Ostatnio piosenkarka wybrała się w rodzinne strony Macieja Buzały. "Pojawiła się z Maciejem w klubie Cuma w Janikowie, rodzinnym mieście jej nowego partnera. To niewielkie miasteczko koło Inowrocławia" - przekazał nasz informator. Jak się okazuje, zakochani świetnie się bawili. Sylwia Grzeszczak pochwaliła się nawet swoim wokalem i chwyciła za mikrofon. "Cały wieczór spędzili w towarzystwie bliskich znajomych Macieja. Sylwia nawet zaśpiewała podczas karaoke piosenkę Whitney Houston "I Will Always Love You". Na pewno nie ukrywają już swojej bliskości" - doniósł nasz informator. Trzymacie kciuki za nowy związek Sylwii Grzeszczak? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Blanka Lipińska o nowym partnerze Sylwii Grzeszczak. "Uwielbiam go"

Blanka Lipińska także miała bliską relację z Maciejem Buzałą. W jednym z ostatnich wywiadów pisarka wychwalała partnera Grzeszczak. - Widzieliśmy się chyba z miesiąc temu, bo był u nas w domu na wsi i naprawiał klimatyzację, która się zepsuła. Było jak zwykle uroczo. Zażyczył sobie rosół, a potem został na noc. Potem wstał i znowu naprawiał klimatyzację. Fajny to jest chłopak. Bardzo, bardzo dobry, jeśli chodzi o wszelkie kwestie chłodzenia i grzania. Za****** typ. Uwielbiam go - powiedziała dla portalu Jastrząb Post.