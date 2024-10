Dominika Chorosińska często porusza tematy związane z wiarą i religią. Jej obserwatorów nie powinno więc zdziwić odniesienie się do zachowania Piotra Mroza. Gwiazdor serialu "Gliniarze"został ostatnio zapytany publicznie o Halloween i nagle wyjął różaniec, co zachwyciło posłankę PiS-u. I udostępniła kadr z rozmowy z aktorem ze studia "Tańca z gwiazdami", gdzie ostatnio gościł na widowni, na którym widać jego popis. "Aktor Piotr Mróz podczas wywiadu wyjął różaniec i powiedział: 'Na tym się skupiamy, nie na żadnym Halloween. Halloween to jest czczenie zła. To są obrzędy, jakbyśmy sięgnęli w historię, na cześć szatana. Nie, nie, nie! Ja w październiku i przez cały rok chwytam różaniec. I to jest moja siła' - cytuje słowa Mroza dla Pudelka Dominika Chorosińska. Do swojego wpisu dodała dwie emotikony klaszczących dłoni oraz ręce złożone do modlitwy.

Dominika Chorosińska ma jasne stanowisko o religii w szkołach

Niedawno ogromne emocje wzbudzał temat ograniczenia liczby lekcji religii w szkołach od przyszłego roku szkolnego oraz niewliczania jej do średniej już od tego. Dominika Chorosińska w rozmowie z Plotkiem podzieliła się opinią w tym temacie. - Uważam, że religia lub etyka - do wyboru - powinny być fakultatywnymi przedmiotami szkolnymi. Tzn. obowiązkowymi, ale powinno się pozwolić rodzicom i uczniom dać prawo zdecydowania, na co się uczęszcza. To ważne przedmioty. Natomiast uważam, że ocena powinna liczyć się do średniej, bo wtedy ta ocena motywuje ucznia do nauki - powiedziała nam Dominika Chorosińska. Nie chciała jednak ujawnić, który przedmiot wybierają jej dzieci, które jeszcze odwiedzają mury szkolne. - One sobie tego nie życzą - dodała.

Edyta Górniak o Halloween. "Niebezpieczna zabawa"

Przypomnijmy, że znaną przeciwniczką Halloween, czyli amerykańskiego święta, którego nie popiera Piotr Mróz, jest też Edyta Górniak. - Anton LaVey, założyciel Kościoła Szatana, napisała w "Biblii Szatana", na stronie 96., że: "Halloween to jedno z najważniejszych świąt satanistycznych" - mówiła. - Wszystko, co symbolizuje krew, cierpienie, strach, tzw. śmierć - otwiera zaproszenie dla przestrzeni niskich lub bardzo niskich wibracji. Dla dziwnych lub ciężkich okoliczności i odczuć… nie od razu. I to zmyla ludzi, bo nie łączą zdarzeń. To trochę jak nieświadoma i bardzo niebezpieczna zabawa w wywoływanie duchów i zaproszenie ich do swojego życia i do swojego domu. Nawiedzony dom bardzo ciężko uwolnić… Ale - możesz zawsze zaryzykować - dodała.