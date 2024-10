Klaudia El Dursi dziś kojarzona jest w show-biznesie głównie z programem "Hotel Paradise", który już od kilku sezonów jest jednym z ulubionych formatów widzów. W roli prowadzącej sprawdza się doskonale i wygląda na to, że nie musi się martwić o swoją posadę. Karierę w stacji TVN modelka zaczynała od udziału w "Top Model". Kiedy zgłosiła się do programu, była po trzydziestce, co czyniło ją najstarszą uczestniczką swojej edycji. Jak się okazuje, udział w programie nie był jej pierwszym kontaktem z show-biznesem. Zobaczcie, jak wyglądała, zanim zaczęła przygodę w telewizji.

Klaudia El Dursi na zdjęciu sprzed 12 lat. Tak modelka eksperymentowała z wyglądem

Klaudia El Dursi zwróciła uwagę jurorów "Top Model" swoją niezwykłą urodą. Wyróżniający ją wygląd zawdzięcza pochodzeniu ojca. Mężczyzna urodził się w Libii, ale nie był obecny w życiu dorastającej El Dursi i modelka od lat nie ma z nim kontaktu. Zanim celebrytka trafiła do programu TVN, miała już za sobą pierwsze kroki w show-biznesie. Miała już na swoim koncie liczne epizody w filmach i serialach. Wzięła także udział w sesji do portugalskiego wydania magazynu "Playboy". Jak El Dursi wyglądała przed laty? Jedna z jej koleżanek opublikowała w sieci zdjęcie z 2012 roku. 23-letnia wówczas El Dursi miała rozjaśnione włosy. Widać, że lubiła eksperymentować ze swoim wyglądem.

Klaudia El Dursi usłyszała wyrok. Sąd uznał ją za winną i wyznaczył adekwatną karę

Klaudia El Dursi w czerwcu tego roku została bohaterką głośnego skandalu. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak celebrytka pędzi po autostradzie A2, gdzie z zawrotną prędkością mknęła pasem awaryjnym. Jak donosi portal Wirtualna Polska gospodyni "Hotelu Paradise" usłyszała już wyrok. El Dursi została uznana za winną i musi ponieść karę. "Jak przekazuje sąd, na mocy tego wyroku osoba kierująca (...) uznana została za winną wykroczeń z art. 92 i 92 b. Za te wykroczenia sąd wymierzył karę wysokości 3 tys. zł z dodatkowym nałożeniem obowiązku uiszczenia kosztów postępowania w wysokości 350 zł" - czytamy na łamach portalu.