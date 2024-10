Agnieszka Kaczorowska od jakiegoś czasu jest na ustach całej Polski. Wszystko przez to, że gwiazda "Klanu" rozstała się z mężem Maciejem Pelą, z którym doczekała się dwóch córek. Zakochani jeszcze niedawno udzielili wywiadu, w którym opowiadali, że ostatni poród umocnił ich związek. Pela towarzyszył bowiem żonie i wspierał ją, kiedy ta rodziła bez znieczulenia. Małżonkowie dotąd nie wydali jednak oficjalnego oświadczenia w sprawie rozstania. Z dłoni tancerki zniknęła jednak obrączka. Teraz z kolei pojawiła się na evencie bez męża, który do niedawna często towarzyszył jej w tego typu wydarzeniach. Zobaczcie, jak się prezentowała i kto pozował z nią do zdjęć.

I wtedy wchodzi Agnieszka Kaczorowska. Cała na biało. Uśmiech nie schodził jej z twarzy

Wieczorem 9 października Agnieszka Kaczorowska pojawiła się na evencie otwarcia kliniki stomatologicznej - Kupyś Dental Clinic. Celebrytka na tę okazję wybrała biały garnitur z dłuższą marynarką o smokingowym kroju oraz szerokimi, eleganckimi spodniami. Całość uzupełniały ciemniejsze szpilki. Celebrytka ponadto rozpuściła włosy i postawiła na delikatny makijaż. Wygląda na to, że bawiła się świetnie, bo uśmiech nie schodził jej z twarzy. Co ciekawe na ściance nie pozowała sama. Do zdjęć zapozował z nią organizator imprezy, a więc lekarz dentysta Tomasz Kupryś.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela nie mieszkają już ze sobą. "Maciek pomieszkuje u..."

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela mają nie mieszkać ze sobą już od dwóch tygodni. "Podzielili się opieką nad córkami: przez pół tygodnia z córkami mieszka Agnieszka, przez pozostałe dni Maciek. W czasie gdy Agnieszka jest w domu, Maciek pomieszkuje u przyjaciela, którego lokum znajduje się blisko wspólnego domu Agnieszki i Maćka" - podaje informator Pudelka. Pela ponadto pousuwał z Instagrama zdjęcia z żoną. Z kolei z mediów społecznościowych Kaczorowskiej zniknął napis "wifey" (pol. żonka). ZOBACZ TEŻ: Wiemy, dlaczego Kaczorowska i Pela milczą w sprawie rozstania. "Świerzbi język" [PLOTEK EXCLUSIVE]