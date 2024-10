Joanna Żółkowska lata temu wyznała w rozmowie z "Galą", że dla córki byłaby gotowa zrezygnować z kariery aktorki. Podjęcie takiej decyzji gwiazda rozważała tuż po narodzinach Pauliny. Na szczęście Żółkowska nie musiała porzucać pracy, ponieważ mogła liczyć na wsparcie swojego partnera - Witolda Holtza. Aktor lata temu cieszył się sporą popularnością. Współpracował m.in. z Andrzejem Wajdą. Starsi widzowie mogą kojarzyć go np. z filmu "Wszystko na sprzedaż", gdzie wcielił się w rolę Witka. To właśnie on zajmował się córką, gdy jej matka spędzała dni na próbach. Holtz przyznaje, że Żółkowska nigdy nie pozwoliła jej odczuć swojej nieobecności. Nie da się jednak ukryć, że to ojciec poświęcał jej wtedy najwięcej czasu.

Paulina Holtz wspomina swoje dzieciństwo. "Nigdy nie czułam się samotna"

- Mama dawała mi dużo wolności, obserwując mnie z pewnej odległości. Była jednak na tyle blisko, że nigdy nie czułam się samotna - mówiła Holtz w wywiadzie dla "Echa Dnia". Większość domowych obowiązków miał jednak przejąć jej ojciec. Aktorka wspomina, jak w każdy wolny weekend Holtz zabierał ją na targ staroci. - To, że pasjonują mnie stare przedmioty i archeologia, to sprawka taty. Zaraził mnie też miłością do gór - mówiła w tym samym wywiadzie. W pewnym momencie drogi Żółkowskiej i Holtza rozeszły się na dobre. Gwiazda "Klanu" wyznała, że dzięki podejściu rodzicom udało jej się przejść przez rozwód bez żadnych traum.

Rozwód rodziców Pauliny Holtz przebiegł w spokojnej atmosferze. "Nie było konfliktów"

- Zależało nam, żeby ona przeszła przez nasz rozwód suchą stopą. Powiedzieliśmy jej, że to niczego nie zmienia w naszym stosunku do niej, że kochamy ją tak, jak kochaliśmy, że to nie ma w ogóle z nią nic wspólnego - wyznała Żółkowska w wywiadzie dla "Gali". Tak samo o rozstaniu w wywiadzie z "Panią domu" wypowiadała się sama Holtz. - Nie było konfliktów, posługiwania się mną do załatwiania spraw między sobą. Na początku na pewno był moment zawirowania, ale bardzo szybko życie zaczęło wyglądać normalnie - tłumaczyła. Obecnie gwiazda "Klanu" utrzymuje dobre stosunki zarówno z ojcem, jak i matką.