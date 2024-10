"Amerykański sen" Rubika pod znakiem zapytania? "Nikt go tu nie zna"

Piotr Rubik rok temu opuścił Polskę i poleciał z rodziną do Stanów Zjednoczonych. Para podjęła decyzje o wyprowadzce z kraju i postanowiła na nowo ułożyć sobie życie w Miami. Agata Rubik jest bardzo aktywna w sieci i od początku wyprawy na bieżąco relacjonuje co słychać u pary. Jakiś czas temu małżeństwo kupiła za oceanem wymarzony apartament, więc z pewnością w najbliższym czasie nie planuje powrotu do ojczyzny. Córki Rubików uczą się obecnie w amerykańskiej szkole, więc para już na dobre się tam zadomowiła. Co z karierą Piotra Rubika za oceanem? Wygląda na to, że jeszcze daleko do tego, aby spełnił się jego amerykański sen.

Piotr Rubik zaczyna spełniać swój amerykański sen. Przed muzykiem spore wyzwanie

Piotr Rubik jest uznanym kompozytorem i w Polsce osiągnął już ogromny sukces. Celebryta postanowił spróbować swoich sił za oceanem i od jakiegoś czasu próbuje podbić amerykański rynek. Z pewnością jest to ogromne wyzwanie, bo podobne marzenie ma wielu działających tam artystów. Jak donosi portal Show News, Rubik drobnymi krokami realizuje swój amerykański sen. Artysta zaczął komponować muzykę do filmów, ale jak na razie o produkcjach z górnej półki może jedynie pomarzyć.

Z tego co wiem Piotr pracuje z jakąś firmą promocyjna z LA i tak spełnia swoje marzenie, pisząc muzykę do filmów, ale na razie do produkcji słabych kategorii B czy C. Musi gdzieś zacząć, a w USA zaczyna od początku, bo jego tu nikt w środowisku nie zna

- przekazała informatorka portalu.

Piotr Rubik świętował 56. urodzony w towarzystwie żony i córek

Piotr Rubik niedawno świętował swoje 56. urodziny. "Jeden rok starszy, jeden rok mądrzejszy, jeden rok szczęśliwszy. Dzięki ci Boże. Mam takie cudowne życie! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla mnie" - napisał na Instagramie. Z tej wyjątkowej okazji opublikował także zdjęcie ze swoją rodziną. Cała czwórka pokazała się w wyjątkowo eleganckim wydaniu. W komentarzach od razu posypały się komplementy i stwierdzono, że córki kompozytora są wyjątkowo urodziwe i mają szanse w modelingu. Sprawdźcie, które ze zdjęć zrobiło na internautach tak duże wrażenie.