Doda i Pachut szykowali się do ślubu? Dawali pewne znaki

Doda i Dariusz Pachut uchodzili za zgraną parę. Piosenkarka i ratownik medyczny rzadko pojawiali się ze sobą na salonach. Gdy jednak pokazywali fragmenty wspólnego życia mediach społecznościowych, zawsze okazywali sobie wsparcie. Ku zdziwieniu fanów, para podjęła decyzję o rozstaniu. "Muszę stwierdzić, że nasze drogi się rozeszły. Jestem wdzięczny za te dwa i pół roku, które dzieliliśmy, i życzę Dodzie wszystkiego, co najlepsze w przyszłości" - podkreślił Pachut w oświadczeniu. Póki co, Doda nie wystosowała oficjalnego komentarza. Słuchacze wokalistki myśleli, że w końcu znalazła miłość życia. Dawni zakochani mieli wziąć ślub?

Doda i Dariusz Pachut nie są już parą. A miał być ślub...

Doda i Pachut nie są już razem. Nie wiadomo, co było jednoznacznym powodem rozstania. Słuchacze wokalistki doczekali się jedynie informacji od jej przedstawicieli, których rzucili więcej światła na sprawę w rozmowie z Pomponikiem. "Doda nie komentuje życia prywatnego od ponad roku i dobrze jej z tym. Od strony managementu mogę podsumować jedynie, że biorąc pod uwagę liczne komentarze pod postami, przed artystką z pewnością nowy, lepszy rozdział życia" - przekazali. Nie da się ukryć, że Doda przez długi czas pokazywała się publicznie z pierścionkiem z ogromnym diamentem. W wywiadach mówiła również o małżeństwie. "Chciałabym w końcu zaznać szczęśliwego małżeństwa" - podkreślała w jednej z rozmów. Czy para planowała ślub? Takich informacji nie podawała do wiadomości publicznej. Jakiś czas temu Pachut nazywał sam siebie "zięciem" mamy byłej ukochanej. Wygląda jednak na to, że jeśli były plany na małżeństwo, byłym zakochanym nie udało się ich zrealizować.

Dariusz Pachut przerwał milczenie. Tak skomentował rozstanie z Dodą

Dariusz Pachut 2 października zabrał głos w mediach społecznościowych. Po wielu pytaniach fanów mężczyzna w końcu stwierdził, że to dobry moment, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Oświadczenie pojawiło się na InstaStories. "W związku ze spekulacjami pojawiającymi się coraz liczniej w mediach, a także pytaniami od dziennikarzy, które stają się uporczywe i męczące, chciałbym poinformować o zmianach, jakie nastąpiły w moim życiu osobistym w ostatnim czasie" - stwierdził. Co więcej, z jego słów wynikało, że to on podjął decyzję o zakończeniu związku. ZOBACZ TEŻ: Doda powiedziała o kontrowersyjnym występie Beaty Kozidrak. Wypaliła o "stanie nietrzeźwości"