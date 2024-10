Małgorzata Tomaszewska wiele postów na Instagramie poświęca macierzyństwu. W jednym z nich, który wyróżniła, zaznaczyła, że karmi Laurę piersią. Wspomniała także o tym, jak sytuacja wyglądała w przypadku jej syna. "Jestem ogromnie wdzięczna, że przez pierwsze pół roku życia mojego synka i córki było mi dane karmić piersią. Nie zawsze jest to łatwe, nie każda kobieta może karmić piersią, dlatego traktuję to jako ogromny przywilej. Nie zamknęłam się na ten czas w domu, tylko wychodziłam i karmiłam moje dzieci wszędzie. Życzę sobie oraz wszystkim obecnym i przyszłym mamom, żeby widok kobiety karmiącej piersią nigdy nie budził kontrowersji" - wspomniała. Post zdobył wiele pozytywnych reakcji, a jeszcze więcej ciepłych słów widzimy na uroczym nagraniu z Laurą, która zaczęła wypowiadać pierwsze słowa.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomaszewska o ojcu Laury. Szczere słowa

Małgorzata Tomaszewska dumna z rozwoju córki. Co na to tata?

"Córeczka mamusi. Oglądajcie do końca. Kocham. A jakie były pierwsze słowa waszych dzieci?" - napisała wzruszona prezenterka. Mała Laura kilkukrotnie powiedziała słowo "mama", co ogromnie ucieszyło Tomaszewską. Jej partner z kolei powtarzał podczas nagrania "tata", jednak córka zawzięcie pozostawała przy "mamie". Co na nagranie powiedzieli internauci? "Super, pięknie córeczka mówi mama. Moja córcia pierwsze słowo powiedziała mama akurat w Dzień Matki. Normalnie byłam przeszczęśliwa", "Jakbym widziała mojego synka", "Najpiękniejsze słowo, które każda mamusia uwielbia", "Od małego wie, co dobre" - czytamy pod postem.

Wielu myślało, że partnerem Tomaszewskiej jest Sikora. Byli w błędzie

Dawny duet z "Pytania na śniadanie" wielokrotnie był wplątywany w relację miłosną przez część widzów. Między Aleksandrem Sikorą i Małgorzatą Tomaszowską jest silna więź, ale wyłącznie przyjacielska. Syn prezenterki jest ponadto chrześniakiem prowadzącego "halo tu polsat". "Jest sprawa. Zróbcie proszę hałas dla mojego chrześniaka - Enzusia, który skończył siedem (!) lat!" - wyznał ostatnio sam Sikora. W jednym z wywiadów z Party powiedział z kolei, że zna prawdziwego partnera Tomaszewskiej. - Znam ojca dziecka Małgosi. Bardzo go lubię. Uważam, że jest świetnym facetem. Tworzy z Małgorzatą fantastyczną relację. I to chyba właściwie tyle, co mogę na ten temat powiedzieć, bo nie chciałbym wchodzić w jej życie prywatne - zdradził.