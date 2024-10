Kaczorowska i Pela pobrali się w 2018 roku. W mediach uchodzili za parę idealną, taką, której nie dotykają żadne problemy. Wygląda jednak na to, że w ich życiu nie było tak kolorowo, jak mogło się wydawać. Małżonkowie mieli podjąć decyzję o rozstaniu już we wrześniu. Sama Kaczorowska pojawiła się dopiero co na evencie kampanii "Dotykam, wygrywam". Kiedy przyjrzymy się zdjęciom ze ścianki nieco bliżej, zobaczymy, że... czegoś brakuje. To jednak nie wszystko.

Zobacz wideo Kto pomaga Agnieszce Kaczorowskiej w opiece nad dziećmi? "Mamy taką ciocię"

Agnieszka Kaczorowska pozuje na ściance bez... obrączki

Wszystkie media rozpisywały się na temat stylizacji Kaczorowskiej podczas ostatniego eventu. Okazuje się, że przeoczono pewien drobny szczegół. Na palcu Agnieszki brakuje obrączki. Kaczorowska pojawiła się również bez swojego męża, a jak wiemy, para zazwyczaj przychodziła na takie wydarzenia razem. Podczas spotkania tancerka udzieliła wielu wywiadów. W żadnym jednak nie dała po sobie poznać, że coś może być na rzeczy. Z uśmiechem odpowiadała na kolejne pytania. Brak obrączki to jednak nie wszystko. Fani doszukali się również istotnej zmiany w jej profilu.

Agnieszka Kaczorowska zmodyfikowała swój opis na Instagramie. To mówi wszystko

Na profilu Kaczorowskiej zaczęło się pojawiać mnóstwo komentarzy od zasmuconych fanów. Niektórzy z nich wciąż nie mogą uwierzyć, że do rozstania faktycznie doszło. Jedna z internautek zwróciła uwagę na kolejny szczegół, tym razem na samym profilu Agnieszki. Dawniej w opisie tancerka miała umieszczony swój status matrymonialny. "Wife" widniało jeszcze dumnie do niedawna w jej bio. Napis jednak niespodziewanie zniknął. "Aga usunęła już z opisu bio "wife", więc na pewno to prawda, ale to nie zezwala innym na krytykę i ocenianie, kto, dlaczego, kto winny. Masakra", "Faktycznie, wczoraj rano jeszcze miała napisana 'wife'" - czytamy. Pudelek zwrócił się do Kaczorowskiej i Peli z prośbą o komentarze. "Na ten moment nie chcę komentować zaistniałej sytuacji" - odpisali. ZOBACZ TEŻ: Rozstali się. Jeszcze przed ślubem zaliczyli wpadkę. O mały włos, a do ceremonii by nie doszło