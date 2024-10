W środę, 2 października media obiegła szokująca informacja o rzekomym rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej z Maciejem Pelą. Rozpad związku potwierdziła na łamach Pudelka osoba z ich bliskiego otoczenia, jednak do tej pory żadne z nich nie odniosło się do tych doniesień. Teraz na temat małżeństwa wychodzą nowe fakty. Tuż przed ślubem tancerzy miało dojść do poważnej wpadki.

Zobacz wideo Kto pomaga Agnieszce Kaczorowskiej w opiece nad dziećmi?

Kaczorowska i Pela jeszcze przed ślubem zaliczyli wpadkę

Ślub pary odbył 7 września 2018 roku we Włoszech w urokliwej toskańskiej wsi. Zakochani zdecydowali się powiedzieć sobie "tak" już po roku znajomości. Przypomnijmy, że aktorka znana z "Klanu" poznała tancerza podczas rozmowy kwalifikacyjnej, kiedy poszukiwała instruktora hip-hopu do swojej szkoły tańca. W ceremonii wzięli udział wyłącznie rodzina i najbliżsi znajomi pary. Z relacji obojga wynika, że wydarzenie było dokładnie takie, jak zaplanowali. "Nasz ślub to był jeden z najpiękniejszych dni mojego życia" - napisała na Instagramie Kaczorowska w pierwszą rocznicę ślubu. Oprócz bajecznego widoku, Agnieszka i Maciej zadbali o każdy szczegół - od wyboru menu po oprawę muzyczną.

Jednak problem pojawił się wtedy, gdy zakochani udali się do jednego z toskańskich urzędów, aby zarezerwować termin ślubu. Datę wyznaczono na 7 września, jednak kiedy Agnieszka wraz z Maciejem mieli dopełnić urzędowe formalności, oboje przeżyli szok. Dokładnie pięć dni przed ślubem okazało się, że urzędniczka wyznaczyła błędną datę uroczystości. Zamiast 7 września, wpisała... 7 grudnia. Przyszła para młoda miała dużo szczęścia, bowiem nikt inny nie zarezerwował ustalonej przez nich daty, więc mogli pobrać się zgodnie z planem.

Ich ślub był bajkowy

O ślubie Kaczorowskiej i Peli mówiono w mediach, że nie była to zwykła ceremonia. Zakochani wybrali się aż do słonecznych Włoszech, aby powiedzieć sobie "tak". W wydarzeniu wzięło udział zaledwie 30 osób. Oboje zadbali też o to, aby przyjęcie zostało zorganizowane w tajemniczy przed mediami. Suknię ślubną specjalnie dla Agnieszki zaprojektowała stylistka gwiazd Viola Piekut. Panna młoda postawiła na bogate zdobienia, głeboki dekolt oraz mocne rozcięcie, z kolei Maciej na wyjątkową uroczystość włożył jasny garnitur oraz białe buty. Małżeństwo Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli przez wiele lat w show-bieznesie było stawiane za wzór. Owocem ich miłości są dwie córki - urodzona w 2019 roku Emilia oraz Gabriela, która przyszła na świat dwa lata później.