Tyle miesięcznie zarabia Maciej Maleńczuk. Kwota powala

Maciej Maleńczuk to jeden z tych artystów, którzy lubią zabierać głos na różne tematy. Czasem piosenkarz posuwał się w swoich wypowiedziach za daleko i spotykały go z tego powodu przykre konsekwencje. "W moim przypadku gadatliwość rzeczywiście okazywała się bardzo szkodliwa. Są jednak chwile, kiedy musisz coś powiedzieć, choćby wszyscy trzymali gębę na kłódkę" - mówił swego czasu w wywiadzie z Onetem. Teraz Maleńczuk znów otworzył się przed szerszą publiką. Muzyk zagościł w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego, gdzie rozmawiał na wiele ciekawych tematów, w tym m.in. na temat swoich zarobków.

Ile zarabia Maciej Maleńczuk? Wszystko zależy od miesiąca

Piosenkarz nie ukrywa, że odkąd zmienił swój tryb życia, w kieszeni zostaje nieco więcej pieniędzy niż zwykle. - Ja już w tej chwili ani nie ćpam, ani z***r żadnych nie podrywam, więc pieniędzy mi zostało" - żartował w rozmowie. Później padły konkretne kwoty, które udaje mu się wyciągnąć w ciągu miesiąca. - Co najmniej stówę [100 tys. zł - przyp. red.]. Co najmniej. Są miesiące, że i trzy, jak jest trasa. (...) Jak zagrasz dziesięć koncertów, a za każdego dostaniesz trzy dyszki - tłumaczył. Jak sam przyznaje, zarobki zawsze uwarunkowane są ilością osób na koncertach. - Wszystko zależy od ilości ludzi. Minimalna stawka to jest mniej - około dwóch dych [20 tys. zł - przyp. red.]. Oczywiście z muzykami się dzielę. Płacę, ale nie jest to równy podział, ponieważ nie byłby sprawiedliwy - mówił.

Maciej Maleńczuk krytykuje zachowanie Smolastego. "Jest beznadziejny"

W ostatnim czasie piosenkarz nie szczędził krytyki gwiazdom młodego pokolenia. Tym razem kilka gorzkich słów padło w stronę Smolastego. - Przez tę całą sytuację ze Smolastym, że on tam zawalał koncerty itd., zaczęły się pojawiać na TikToku fragmenty jego różnych występów, bo tak to nawet nie wiedziałem, co on robi. (...) Prawdopodobnie wynajął jakąś agencję do ocieplenia wizerunku i zaczęły się pojawiać fragmenty różnych jego wykonań. Gość jest beznadziejny! Kompletnie nie potrafi śpiewać, widownia drze mordę za niego - skwitował.