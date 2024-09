Maciej Musiał po rozwodzie rodziców wspierał mamę. Co z jego ojcem?

Maciej Musiał dał się poznać jako utalentowany aktor młodego pokolenia. Wielokrotnie podkreślał, że rodzice od najmłodszych lat wspierali go w życiu zawodowym. Nie szczędził miłych słów na temat mamy. "Stworzyła mnie jako człowieka i jako aktora. Ale na pierwszy casting zaprowadził mnie ojciec" - mówił Musiał w rozmowie z "Vivą!". Mało kto wie, że początkowych latach swojej kariery przeżył trudne chwile. Gdy miał zaledwie 19 lat, dowiedział się, że jego rodzice postanowili się rozstać. Aktor długo nie mógł się z tym pogodzić. Przede wszystkim miał ogromny żal do ojca.

Rodzice Macieja Musiała są po rozwodzie. Aktor opowiedział o relacji z ojcem

Maciej Musiał cenił sobie czas spędzony z rodzicami. W rozmowie z "Vivą!" podkreślał, że to oni go ukształtowali. "Otrzymałem od nich drogowskazy, dzięki którym wiedziałem, jak w życiu nie zbłądzić. Są dla mnie inspiracją, zawsze we mnie wierzyli, dali mi mnóstwo miłości" - mówił. Miłe słowa padły z jego ust na temat taty. Podczas wizyty w "Dzień dobry TVN" stwierdził, że ojciec zawsze miał do niego cierpliwość i nie szczędził mu czasu. - Gdy się urodziłem, mój tata miał 39 lat, był więc już dojrzały i, mam wrażenie, gotowy do roli ojca - tak opisywał Andrzeja Musiała. Kontakt mężczyzn pogorszył się po rozwodzie.

Maciej Musiał miał ogromny żal do ojca, gdy ten wyprowadził się z ich domu. Po wielu latach mężczyźni byli w stanie zostawić przeszłość za sobą. Obecnie aktor ma dobry kontakt z tatą i docenia każdą chwilę, którą może z nim spędzić. - Choć w życiu naszej rodziny bywało burzliwie, zdołaliśmy ocalić to, co najważniejsze. Teraz jestem mocno zabiegany, więc widuję się z ojcem rzadziej, niż bym chciał, ale ciągle walczę o ten wspólny czas, bo jest dla nas naprawdę bezcenny - podkreślił w "Dzień dobry TVN".

Rodzice Macieja Musiała rozstali się, gdy miał 19 lat. Aktor bardzo wspierał mamę

Gdy rodzice Macieja Musiała się rozstali, to mama była bliższa sercu aktora. Wiedział, że Anna Markiewicz-Musiał potrzebowała więcej wsparcia i otuchy. Wówczas mama pokazała się mu z bardziej delikatnej strony. "Taką polubił mnie jeszcze bardziej" - powiedziała kobieta w rozmowie z "Vivą!". Obecnie relacje Macieja z rodzicielką nie zmieniły się i nadal są bardzo dobre. Jak podkreśliła Anna Markiewicz-Musiał, syn jest najważniejszą osobą w jej życiu. "Jest dorosły, ma swoje życie, ja mam swoje. Cieszę się, że oboje możemy spełniać swoje marzenia" - wyznała w wywiadzie. ZOBACZ TEŻ: Mama Macieja Musiała już po ślubie. Pokazała obrączkę i... męża! "Moje horyzonty są szersze"