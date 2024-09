Tomasz Ciachorowski zdobył się na bardzo intymne wyznanie. W programie "Dzień dobry TVN", opowiedział o chorobie alkoholowej. Jak przyznał, jego problem pojawił się, gdy rozpoczął naukę w szkole teatralnej.

Tomasz Ciachorowski szczerze: 10 lat temu zakręciłem kurek

Ciachorowski przyznał, że ponad dziesięć lat temu - jak to określił "zakręcił kurek". - 10 lipca 2013 roku powiedziałem sobie "dość" i zakręciłem kurek z alkoholem. Podzieliłem się na social mediach, bo chyba już potrafię o tym mówić na głos. Mówię "chyba", bo do tej pory było to dla mnie dość trudne. Zwykle, kiedy odmawiałem alkoholu, używałem wymówek, nie umiałem powiedzieć wprost, że jestem trzeźwym alkoholikiem - powiedział Ciachorowski.

Tomasz Ciachorowski opowiedział, kiedy zaczęły się jego problemy z alkoholem

Aktor wyznał, że do 25. roku życia w ogóle nie pił. Potem jednak, jak stwierdził, "trafił do teatru, do szkoły teatralnej przy teatrze". Zdobył się także na przełamanie pewnego tabu. Ciachorowski wyznał, że środowisko artystyczne, w jego przypadku teatralne, często ma problemy z nadużywaniem alkoholu.

Chyba to nie jest tajemnicą, że w środowisku teatralnym, ta kultura nadmiernego picia alkoholu jest obecna

- stwierdził aktor. - W środowisku teatralnym, aktorskim tego alkoholu się nadużywa, jest na to przyzwolenie. Teraz się to trochę zmienia, jest mniejsza tolerancja na picie w teatrach, ale nie dość, że to się toleruje, to się mitologizuje picie alkoholu - dodał.. Ciachorowski opowiadał, że i on, i jego koleżanki i koledzy słyszeli wiele anegdot o starszych kolegach, "często wybitnych aktorach, których trzeba było wręcz wprowadzać na scenę". Co gorsza, było to traktowane przez środowisko jako "wyborne anegdotki".

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990, Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880, Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002.