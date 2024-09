Nadya Suleman zyskała dużą popularność w 2009 roku. O kobiecie zrobiło się głośno, gdy podjęła się zabiegu in vitro. Dzięki temu powitała na świecie ośmioraczki. Została mamą sześciu chłopców i dwóch dziewczynek. Niedawno dzieci Nadyi świętowały 15. urodziny. Oprócz tego kobieta ma również szóstkę starszego potomstwa. Suleman sama nazywa siebie "Oktomamą". Ostatnio postanowiła podzielić się radosną nowiną.

Rodzina Nadyi Suleman się powiększyła! "Oktomama" została... babcią

Nadya Suleman po raz pierwszy poddała się zabiegowi in vitro w 1997 roku. W kolejnych latach pięć razy zaszła w ciążę, w tym raz z bliźniakami. Prawdziwy przełom w rodzicielstwie nastąpił jednak w 2009 roku. Wówczas na świat przyszły ośmioraczki. Wtedy cały świat usłyszał o "Oktomamie". Część dzieci Nadyi ukończyło już pełnoletność. Kobieta pochwaliła się w mediach społecznościowych, że jeden z jej synów założył własną rodziną. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała kadr z pierwszą wnuczką. "Dziękuję Ci Boże za pobłogosławienie mojego syna Joshuy i uroczej synowej tym pięknym darem! Jesteśmy bardzo wdzięczni, że jest nowym członkiem naszej rodziny! Jesteś tak bardzo kochana i nie możemy się doczekać, aż będziemy oglądać, jak dorastasz!" - napisała "Oktomama" pod postem w sieci. Dodała, że dziewczynka przyszła na świat 30 sierpnia 2024 roku. W komentarzach pojawiły się gratulacje od fanów.

Historia Nadyi Suleman obiegła cały świat. Kobieta ma czternaścioro dzieci, a wciąż ma dobrą kondycję

Fani często dopytywali o zdrowie Nadyi Suleman. Nie da się ukryć, że "Oktomama" prowadzi bardzo intensywny tryb życia. Na Instagramie kobieta opowiedziała o swoich problemach. Zmagała się z różnymi schorzeniami. Nadya stara się jednak dbać o siebie, aby pozostać silną fizycznie. "Staram się trenować siłowo trzy lub cztery dni w tygodniu. Często ćwiczę też cardio" - wyznała na profilu w mediach społecznościowych. Mama czternaściorga dzieci miała również rady dla rodziców, którzy mierzą się z podobnymi problemami. "Skoncentruj się na wyznaczaniu osobistych celów i staraj się je osiągnąć, robiąc postępy we własnym tempie. Dawaj przykład, aby twoje dzieci nauczyły się trakytować priorytetowo aktywność fizyczną. Zachęcaj je do treningu" - poleciła w sieci.