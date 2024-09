Mateusz "Mini Majk" Krzyżanowski zasłynął w sieci jako członek Ekipy Friza. Po rozpadzie grupy influencer mieszkał ze swoją dziewczyną Pauliną Kozłowską, ale na początku 2023 roku w mediach pojawiła się informacja o tym, że zerwali. - Pewne sytuacje doprowadziły do tego, że po prostu stwierdziliśmy, że zakończymy ten związek. Po tym wszystkim na początku byliśmy na siebie bardzo źli, ale całe szczęście, gdy te wszystkie negatywne emocje opadły, można powiedzieć: pogodziliśmy się - tłumaczyła Paulina Kozłowska. Wygląda na to, że Mini Majk otarł już łzy po rozstaniu.

Nowa dziewczyna Mini Majka jest znana w mediach. Wygrała "Hotel Paradise"

Mini Majk nie ukrywa już dłużej, że w jego życiu jest ktoś nowy. Na InstaStories influencera pojawił się filmik, na którym trzymał wielki bukiet róż dla swojej ukochanej. Później wspólnie wybrali się na sushi i spędzali razem czas w mieszkaniu. A kto jest nową wybranką Mini Majka? Jak się okazuje, jego serce skradła Beata "Ata" Postek. Widzowie dobrze ją znają, ponieważ zwyciężyła drugą edycję programu "Hotel Paradise". Na ścieżce lojalności stanęła z Arturem Sargsyanem, z którym jednak nie stworzyła romantycznego związku. Ukochana influencera także prężnie działa w sieci, a oprócz tego prowadzi swój salon kosmetyczny. Zajmuje się m.in. makijażem permanentnym. Co ciekawe, była partnerka Mini Majka także specjalizuje się w tej dziedzinie.

Mini Majk zakochany. Co na to internauci? "Trzymajmy kciuki"

Informacja o nowym związku influencera rozeszła się w mediach społecznościowych z prędkością światła. Wiele osób postanowiło pogratulować Mini Majkowi. "Niech im się wiedzie", "Trzymajmy kciuki, żeby się wszystko udało", "Mega się cieszę jego szczęściem", "Gratulacje" - czytamy na platformie X. Niektórzy byli zaskoczeni, że to zwyciężczyni "Hotelu Paradise" jest wybranką influencera. "Ata i Mini Majk???", "Co Ata robi z Mini Majkiem?", "Znam ją" - pisali internauci.