W czwartek 26 października Lana Del Rey wzięła ślub z 49-letnim Jeremym Dufrenem, pogromcą aligatorów. Ceremonia odbyła się w Des Allemandes w Luizjanie nad wodą. Piosenkarka zrezygnowała z "gwiazdorskiej" kreacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Kurdej-Szatan daje rady Roxie Węgiel na udane małżeństwo

Lana Del Rey wzięła potajemny ślub

Lana i Jeremy złożyli sobie przysięgę nad wodą w Des Allemandes w Luizjanie. Zdjęcia ze ślubu piosenkarki zostały opublikowane przez "Daily Mail" - widzimy na nich maszerującą parę, trzymającą się za ręce. Uwagę zwraca rzecz jasna kreacja piosenkarki. Gwiazda na uroczystości pojawiła się w prostej, lecz eleganckiej białej sukni i z błękitną kokardą we włosach. "Nowożeńcy przeszli obok jednej ze słynnych łodzi Dufrene'a, która była udekorowana białymi kwiatami. Ślub i przyjęcie odbyły się w publicznym porcie, a stoły ustawiono pod masywnymi białymi namiotami na trawie" - czytamy w "Daily Mail". Ceremonia miała charakter kameralny. Na ślubie celebrytki pojawili się m.in. siostra Caroline Grant i brat Charlie Hill-Grant. Do ołtarza Lanę poprowadził jej ojciec, Robert Grant. Nie wiadomo natomiast, czy obecna była jej matka, Patricia Ann Hill.

Wybranek piosenkarki jest pogromcą aligatorów i rozwodnikiem

39-latka jeszcze w zeszłym roku była zaręczona z muzykiem Evanem Winikerem. Jednak kiedy amerykańska piosenkarka zaczęła pokazywać publicznie z innym mężczyzną, fani spekulowali, co może ich łączyć. Choć relacja wydawała się być świeża, szybko okazało się, że Dufrene to dla Lany "ten jedyny". Gwiazda niedawno pojawiła z 49-latkiem na ślubie znanej supermodelki Karen Elson i producenta muzycznego Lee Fostera. Dufrene jest osobą spoza show-biznesu, natomiast zaskoczenie budzi to, czym zajmuje się zawodowo. Mąż celebrytki jest specjalistą od aligatorów, a jego firma organizuje wycieczki po bagnach Luizjany. Co ciekawe, para poznała się na jednej z nich. Kilka lat temu, w 2019 roku, Lana wybrała się łódką w tamtejsze rejony, a przewodnikiem był nie kto inny, jak Jeremy Dufrene. Na łodzi oboje wpadli sobie w oko, jednak przyszły wybranek Lany był wówczas żonaty. Wiadomo także, że jest ojcem trójki dzieci. Mimo to, jakiś czas później ich związek stał się tematem gorących dyskusji.