Krzysztof Cugowski ma imponujący staż na scenie. Wokalista, który przez lata wylansował z Budką Suflera wiele niezapomnianych przebojów, w tym roku świętuje 55-lecie pracy zawodowej. Gwiazdor nie może sobie jednak pozwolić na zejście ze sceny. Wszystko przez niską emeryturę. Cugowski przyznał jednak, że ostatnio świadczenie, które otrzymuje z ZUS-u nieco wzrosło.

Cugowski dostaje już wyższą emeryturę. "Z dumą pragnę poinformować"

Krzysztof Cugowski pobiera emeryturę od 2017 roku. Wokalista już wcześniej narzekał na to, że na jego konto wpływa symboliczna kwota z tytułu świadczenia. Podkreślił nawet, że tak jak Mieczysław Fogg będzie musiał śpiewać do śmierci. - Nie dałbym rady przeżyć z tego, co ZUS jest mi łaskaw zapłacić, więc będę musiał śpiewać do śmierci, jak Mieczysław Fogg - powiedział Krzysztof Cugowski w rozmowie z "Super Expressem". Do tematu emerytury Cugowski wrócił także w rozmowie z Markiem Sierockim na łamach książki "Śpiewanie mnie nie męczy - Cugowski rozmawia z Sierockim". Okazuje się, że świadczenie emerytalne, które otrzymuje artysta, w ostatnim czasie wzrosło. "Ci, którzy byli na etatach w teatrach albo operetkach, to teraz mają w porządku, choć oczywiście też bez szału. Ale ja z dumą jednak pragnę poinformować, że po różnych rewaloryzacjach mam już 1700 złotych proszę państwa i tylko się cieszę, że mi tej emerytury nie przynosi listonosz, bo by się zapewne naigrywał i śmiał w kułak" - czytamy.

Cugowski narzeka na polskie realia. "Gdybym w Ameryce miał tylko jedną popularną piosenkę..."

Krzysztof Cugowski, który ostatnio koncertuje z Zespołem Mistrzów, wspomniał też, że polskie realia są zupełnie inne od tych w Stanach Zjednoczonych. Amerykańscy artyści mogą liczyć na znacznie większe uposażenia za wylansowane przeboje. "Umówmy się, w naszych realiach pieniądze zarobione na tworzeniu muzyki rozrywkowej nie są czymś niewiarygodnym. Oczywiście zarabiam przeciętnie lepiej niż większość ludzi, ale to nie jest tak, że zrobiłem na tym furę pieniędzy i koniec. Gdybym w Ameryce miał tylko jedną popularną piosenkę, nigdy nie musiałbym się martwić o pieniądze, ale u nas wszystko wygląda inaczej. Dlatego uważam, że w naszej rzeczywistości najpierw chodzi o przyjemność, a dopiero potem o pieniądze" - podkreślił Krzysztof Cugowski w rozmowie z Markiem Sierockim.