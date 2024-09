Nie tylko grafik Andrzeja Dudy w USA był bardzo napięty. Jego małżonka również nie mogła narzekać na brak zajęć. Narodowe czytanie, spotkanie z najmłodszymi oraz z osobami z domu opieki - Agata Duda miała ręce pełne roboty. Nie mogła przy tym zapomnieć o stosownych kreacjach.

REKLAMA

Zobacz wideo Duda postanowił zażartować w Kanadzie

Agata Duda w USA miała grafik wypełniony po brzegi. Co dokładnie robiła za granicą?

Żona prezydenta często poświęca czas najmłodszym. Jako nauczycielka z wykształcenia, lubi spotykać się z uczniami i dyskutować z nimi. Będąc za granicą odwiedziła Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej Błogosławionego Edmunda w Cherry Hill, gdzie miała okazję spotkać się z siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej, a także przedszkolakami. Wybrała się również do Domu Opieki im. Świętego Józefa w Woodbridge. W tym miejscu mieszkają na co dzień osoby starsze. - Bardzo się cieszę, że panuje tutaj tak niezwykła atmosfera, od razu po przekroczeniu drzwi Domu św. Józefa, czuję się tutaj bardzo rodzinny nastrój i bardzo liczę na to, że czujecie się tutaj Państwo, jak w domu - tak o tej wizycie mówiła sama zainteresowana. Agata Duda razem z mężem spotkali się ponadto z działaczami polonijnymi, którzy mogą poszczycić się wyjątkowym odznaczeniem od prezydenta. Pierwsza dama była również obecna podczas Narodowego Czytania i spotkania z uczniami Szkoły Polskiej w Nowym Jorku. Podczas tej kilkudniowej wizyty Agata Duda postawiła na à la chanelowską marynarkę, sukienki oraz garnitur. W jej ostatnim poście na Instagramie widzimy, że lubi róże w wersji 3D. Taki element ozdobił bowiem jej kremową sukienkę o fasonie midi, która była bardzo zwiewna. W każdym wydaniu wyglądała elegancko, ale styliści oczywiście mają co do jej ubioru kilka zastrzeżeń.

Jedna ze stylizacji Dudy przypominała styl Jackie Kennedy

Omówiliśmy w jednej z publikacji strój pierwszej damy na samym początku wizyty w USA. Chodzi o biało-czarny komplet, w którym główną rolę grała marynarka. - Agata Duda nie omieszkała skorzystać z najnowszych trendów. Niektórzy mówią, że ubiera się nudno i banalnie, ale trzeba przyznać, że w każdej swojej stylizacji przemyca coś, co jest w tym czasie w modzie. Tym razem jest to à la chanelowska marynarka, która we wszystkich kolorach i długościach jest teraz na topie - tak oceniła jedną z ostatnich stylizacji pierwszej damy Ewa Rubasińską-Ianiro. - Jest to nawiązanie do stylu, który rozpoczęła żona Johna F. Kennedy'ego - Jacqueline Kennedy. Widać tu inspirację miejscem - czyli Ameryką, z której wywodzi się trend, wedle którego prezydentowe ubierają się u najlepszych projektantów i kładą nacisk na jakość materiałów i wykończenie detali - przekazała.