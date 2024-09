Marmury i złoto. Mieszkanie Grzegorza Krychowiaka to istny pałac

Choć Grzegorz i Celia Krychowiakowie mają kilka posiadłości, to właśnie ta paryska robi największe wrażenie. Co ciekawe, piłkarz nie wydaje się być zwolennikiem inwestowania w nieruchomości. "Staram się inwestować pieniądze w coś, co mnie dotyczy, na czym choć trochę się znam. Żebym mógł coś wnieść, jakąś wartość dodaną, nie tylko gotówkę. Ale zainwestowałem też w biznesy, z którymi nie miałam wcześniej do czynienia, na zasadzie dywersyfikacji" - mówił swego czasu w rozmowie z "Forbes". Luksusowymi wnętrzami wydaje się być bardziej zainteresowana Celia, która co jakiś czas wpuszcza swoich obserwatorów do prywatnych rezydencji.

Tak mieszkają Krychowiakowie w Paryżu. Klasyka z nowoczesnymi elementami

To, co przede wszystkim rzuca się w oczy, to ogromna przestrzeń. Wysokie sufity przyozdobione są różnymi wzorami. W każdym pomieszczeniu wiszą kryształowe żyrandole idealnie wpasowujące się w cały wystrój. Są klasyczne, drewniane meble i stylowe parkiety. Nie brakuje również nowoczesnych akcentów, które dodają wnętrzu jeszcze więcej unikalności. Uwagę przyciągają także złote lustra, w których Celia lubi od czasu do czasu zapozować. Spore wrażenie na czytelnikach z pewnością zrobi jadalnia. Pośrodku ustawiono ogromny marmurowy stół, przy którym może usiąść osiem osób. "Niesamowite wnętrza. Idealne, z klasą". "Przepiękna jadalnia" - pisali zachwyceni internauci pod zdjęciami ukazującymi pomieszczenia. Ujęcia znajdziecie w naszej galerii.

Grzegorz Krychowiak od zawsze pasjonował się modą

Z pewnością nikt nie odmówi piłkarzowi wyczucia stylu. Krychowiak zawsze wie, jak dopasować ubrania do konkretnych okazji. Swego czasu inspiracji szukali w nim nawet inni polscy piłkarze. 34-latek nie ukrywa, że moda jest dla niego szczególnie ważna. "Moda kręciła mnie od dawna, bo już od czasów, gdy byłem nastolatkiem i w wieku 15 lat wyjechałem do Francji, nie znając ani słowa w tym języku. To pasjonujące, że można się poprzez nią wyrażać i że w modzie kryje się zarówno element zabawy, jak i pewności siebie" - mówił w wywiadzie dla "Forbes".