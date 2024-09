Małgorzata Rozenek na przestrzeni lat bardzo się zmieniła. Zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Od żony popularnego aktora przeszła do budowania swojego imperium i stała się jedną z czołowych polskich gwiazd. W show-biznesie gości od dawna, a błysk fleszy i reflektorów nie jest jej obcy. Nie jest też tajemnicą, że Małgorzata Rozenek bardzo zmieniła się wizualnie. Gwiazda co jakiś czas poleca swoim followersom nie tylko kosmetyki, ale i różnorodne zabiegi. Właśnie postanowiła pochwalić się nową okładką magazynu. Internauci jej na niej nie poznają. Sami zobaczcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek ma problemy z nocowaniem na promie. "Nie są to warunki rewelacyjne"

Małgorzata Rozenek zaskoczyła na nowej okładce. Trudno ją rozpoznać

Postępująca przemiana Małgorzaty Rozenek od jakiegoś czasu pozostaje głównym tematem dyskusji w sieci. Wielu zarzuca jej bowiem, że zmienia się jak kameleon. Jedni twierdzą, że wygląda zachwycająco, a inni, że powinna zastopować. Z instagramowego profilu dowiadujemy się, że ostatnio gwiazda zagościła na październikowej okładce magazynu "Twój Styl". Fotografie są dość proste i naturalne, wykonane na białym tle. Małgorzata Rozenek pozuje w minimalistycznych stylizacjach z zalotnym spojrzeniem w obiektyw. Zdjęcia Małgorzaty Rozenek znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Małgorzata Rozenek dodała nowy post i się zaczęło "Myślałam, że to pani Woźniak-Starak"

Zamieszczony post nie obył się bez echa w sieci. Internauci w mgnieniu oka ruszyli do komentowania. Niektórzy zachodzili w głowę, co takiego sprawiło, że Małgorzatę Rozenek w ostatnim czasie aż trudno rozpoznać. Inni natomiast zarzucali jej, że wygląda niemalże jak Agnieszka Woźniak-Starak lub Maja Sablewska. "Dobrze, że jest podpis, bo na pierwszy rzut oka myślałam, że to pani Woźniak-Starak" - napisała jedna z internautek. "Sablewska?"- dodała kolejna. "Trudno rozpoznać tu Rozenek" - stwierdziła następna. Oczywiście pojawiły się też wpisy, że Małgorzata Rozenek wygląda pięknie i zachwycająco. A wy co o tym sądzicie? Jak wam się podoba nowa okładka? Dajcie znać w naszej sondzie. ZOBACZ TEŻ: Ekspertka od urody wszystko sprzedała. Takie zabiegi miała zrobić Małgorzata Rozenek.