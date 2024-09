Na dniu prasowym Łukasza Jemioła gwiazdy chętnie pozowały przed obiektywami fotografów. Mogliśmy zaobserwować nagłą zmianę trendów, ponieważ do Polski zawitała już jesienna aura. Sławy zamiast krótkich sukienek, jakie obserwowaliśmy w ostatnim czasie, postawiły na cieplejsze kreacje.

Joanna Przetakiewicz młodzieżowo z klasą. Hanna Lis cała w bieli, ale z kontrastem

Zacznijmy od znanej projektantki oraz przedsiębiorczyni. Joanna Przetakiewicz postawiła na krótką i zarazem oversize skórę, która wyglądała fenomenalnie do ciemnych okularów i spódnicy o fasonie midi. W ten sposób gwiazda połączyła modę młodzieżową z elegancją. Całość podbiła połyskującymi szpilkami. Buty mają dla projektantki od zawsze duże znaczenie. - Nie muszę mówić, że wiadomo, że szpilki - i to bardzo wysokie szpilki, najlepiej 11 cm - są totalnie moim szaleństwem. Do tego stopnia, że czasami wiem, że założę je tylko raz, ale ja takie szpilki trzymam i traktuję je jak dzieło sztuki. One stoją sobie po prostu w mojej garderobie i są jej wielką ozdobą. (...) Zwracam uwagę na jedno - na obcas. Im dłuższy, im cieńszy, im bardziej seksowny, tym lepiej - mówiła sama zainteresowana w cyklu "Moda na spacer". Co z kolei założyła Hanna Lis, która zapozowała obok Przetakiewicz? Dziennikarka postawiła na sprawdzony total biały look z czarnym topem, który zawsze sprawdza się na eventach. Długa marynarka, szerokie spodnie i czarne szpilki - ta klasyka sama się broni.

Małgorzata Socha w hicie jesieni. Niemczycka wyrazista i pełna luzu

Gwiazda "Przyjaciółek" potrafi się ubrać na eventy, co pokazała już po raz kolejny. Przyszła na wydarzenie Jemioła w długim jesiennym płaszczu w odcieniu brązu i szarości. Do tego podkreślająca sylwetkę sukienka, czarne mokasyny i duża torba. Aktorka wspaniale wyglądała w tym zestawieniu na ściance. Warto zwrócić uwagę na wyróżniającą się z tłumu Annę Czartoryską-Niemczycką, która na początku pokazała się w jeansie i kraciastej marynarce, a następnie zdjęła ją i pozowała w intensywnie czerwonym swetrze z charakterystyczną różą. Kto wypadł najlepiej tego dnia?