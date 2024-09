10 września 2016 roku w podwarszawskim Konstancinie odbył się ślub Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana. Wesele pary było towarzyskim wydarzeniem sezonu. Oprócz najbliższej rodziny zakochanych wzięła w nim udział także cała towarzyska śmietanka polskiego show-biznesu. Wśród gości pojawiła się m.in. Ewa Chodakowska czy Hanna Lis. Właśnie mija osiem lat od tego pamiętnego dnia. Jak się okazuje, Radosław Majdan nie zapomniał o rocznicy. Z tej okazji postanowił opublikować w sieci wpis, który zadedykował żonie.

Radosław Majdan świętuje ósmą rocznicę ślubu z Rozenek. "Kocham cię cały czas tak samo mocno"

Radosław Majdan z okazji ósmej rocznicy ślubu z Małgorzatą Rozenek opublikował na Instagramie specjalny post. Były piłkarz reprezentacji Polski pokazał różne okładki tabloidów, na których w ciągu ostatnich lat pojawiał się z ukochaną. W opisie dodał kilka słów od siebie i podsumował wspólne lata ze swoją partnerką. "To już osiem lat po naszym pięknym ślubie, a ja kocham cię cały czas tak samo mocno, a nawet bardziej. Jak to mówisz Małgosiu, 'tyle razem przeżyliśmy, a jeszcze tyle przed nami'" - podsumował ukochany celebrytki. W komentarzach posypały się życzenia od internautów. "Jesteście świetną rodzinką. Samych cudownych chwil życzę", "Jakie to romantyczne. Cierpliwości i ogrom miłości dla was", "Fajnie Radosław, że znalazłeś odpowiednią kobietę. Dużo zdrowia i wytrwałości na dalsze lata" - czytamy.

Majdan i Rozenek poznali się w kinie. Piłkarzowi szybko udało się zdobyć numer prezenterki

Pamiętacie początki relacji Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana? Para poznała się w 2013 roku w kinie podczas premiery filmu "Mój biegun". Radosław Majdan po krótkiej rozmowie z celebrytką postanowił poprosić ją o numer telefonu. Przygotował nawet cały plan na wypadek, gdyby prezenterka nie chciała tak łatwo go udostępnić. Jak się jednak okazało, w ogóle nie było to potrzebne. "Zaczęło się tak, że ja robiąc pierwszy krok, chciałem od Małgosi numer telefon. Wymyśliłem sobie, że jeżeli zapyta się mnie: 'Po co ci mój numer?', to powiem, że to będzie jakiś biznesowy aspekt. Natomiast miałem nadzieję, że nie zapyta się, jaki. A że było duże zamieszanie, fotografowie, bo to było w kinie, więc nie miała czasu zapytać się, po co mi jej numer, więc dała mi go. A ja nie musiałem wymyślać i pocić się, żeby wymyślić jakieś sensowne wytłumaczenie" - wspominał Radosław Majdan w rozmowie z "Vivą!". Dziś para jest zaabsorbowana wychowywaniem czteroletniego Henia. Najmłodszy syn Małgorzaty Rozenek niedawno po wakacyjnej przerwie wrócił do przedszkola, co jego mama zrelacjonowała w sieci.