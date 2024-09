Mata kupił rodzicom willę z basenem! Prof. Matczak zareagował

Jeden z najpopularniejszych raperów młodego pokolenia w Polsce lubi zaskakiwać. Niedawno wypuścił singiel z Roxie Węgiel, a teraz pochwalił się zakupem, który według tekstu z jego innej piosenki miał być przeznaczony dla rodziców. Co wiadomo na ten temat?

Mata to syn na medal. Spójrzcie na miny rodziców

Raper o wszelkich nowościach w życiu zawodowym i prywatnym informuje na Instagramie. Dzięki temu wiemy, że poczynił w ostatnim czasie sporą inwestycję. W utworze "Patoreakcja", który wydał trzy lata temu, wspomniał o zamiarze kupienia posiadłości dla rodziców. "A jak już zarobię kaskę, to oddam rodzicom za edukację i kupię cztery wille na Marymoncie, chociaż już mają ze cztery inne" - mogliśmy usłyszeć. Jak możemy wnioskować, Macie po części udało się zrealizować ten śmiały plan. W niedzielę 8 września opublikował zdjęcie z Marcinem i Arlettą Matczakami na tle okazałej willi z basenem i palmami. Z opisu posta możemy wnioskować, że to właśnie obiecana nieruchomość z utworu. Jednak artysta śpiewał o czterech willach, zatem zostały mu jeszcze trzy, by spełnił złożoną obietnicę. Do zakupu rapera nawiązał sam ojciec Maty.

Miało być na Marymoncie…

- oznajmił humorystycznie.

Mata zdobył ogromną popularność. Słucha go nawet znany sportowiec

W Polsce rapera zna każdy. Słuchają go zarówno młodsi, jak i starsi. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że fanem twórczości Maty jest kapitan reprezentacji Polski siatkarzy, co zostało zaakcentowane w trakcie trwania igrzysk olimpijskich. Podczas spotkania z kibicami w Domu Polskim Bartosz Kurek zauważył rapera i zaznaczył, że bardzo go lubi. - Po pierwsze tak, czy tam na balkonie stoi mój ulubiony raper? Czy to jest on? Siemanko - powiedział sportowiec. Po tym wstępie zwrócił się do kibiców. - Dziękujemy wszystkim za ogromne wsparcie dla nas. Czuliśmy to od początku tego sezonu kadrowego. Czuliśmy to wsparcie wszędzie, spotykając was na ulicach, dopingujących nam, mówiących o tym, że jak nie teraz, to kiedy. No i udało nam się. Nie ma nas bez waszego wsparcia, tak że to, że jesteśmy tutaj, że możemy grać na takim poziomie, że możemy się spełniać i spełniać swoje marzenie, wielkie dzięki - przekazał.