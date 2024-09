Markowska i Wojewódzki byli wielokrotnie widziani razem podczas wieczornych wyjść czy wycieczek. Widzieliśmy zdjęcia na Instagramie, które sugerowały, że modelka i dziennikarz mieli się ku sobie. Gwiazdor TVN-u sam nawet mówił, że ma dziewczynę Anię. Jego wybranką okazała się być Markowska, którą wielu kojarzy jako uczestniczkę siódmego sezonu "Top Model", która po programie rozwinęła karierę w polskim show-biznesie. Podczas ostatniej rozmowy modelka postanowiła skomentować doniesienia o rozstaniu z dziennikarzem. Czy to koniec ich związku?

REKLAMA

Zobacz wideo Markowska zapytana o związek. Fabijański czy Wojewódzki?

Anna Markowska o relacji z Wojewódzkim. Komentarz z klasą

Modelka nigdy nie była wylewna, jeśli chodzi o znajomość z dziennikarzem. Na pytania dotyczące Wojewódzkiego odpowiadała najczęściej bardzo tajemniczo. W ostatniej rozmowie z Pudelkiem potwierdziła jednak rozłąkę z dotychczasowym partnerem. "Kuba był, jest i będzie mi bliski. Niezależnie od wszystkiego, jako człowiek i jako mój przyjaciel" - przekazała portalowi. W tym tygodniu była ponadto widziana w towarzystwie innego mężczyzny, który według anonimowego informatora portalu, może być nowym obiektem westchnień modelki. "Wyglądali na bardzo zakochanych, trzymali się za ręce i razem odjechali samochodem" - czytamy. Miejmy na uwadze fakt, że te doniesienia nie zostały potwierdzone przez samą zainteresowaną.

Anna Markowska i Kuba WojewódzkiOtwórz galerię

Olejnik zapytała Wojewódzkiego o ślub. Ten wspomniał o Markowskiej

W jednym z odcinków show dziennikarza wystąpiła Monika Olejnik, która wprost zapytała go o plany dotyczące życia prywatnego. - Znasz moje plany rodzinne, ale wolałbym tego nie poruszać - tak prowadzący odpowiedział na pytanie dotyczące urlopu tacierzyńskiego. - Ale dlaczego, skoro znasz moje sprawy intymne. Kiedy się ożenisz, Kubo? - zapytała wówczas Olejnik. Wtedy padło zaskakujące wyznanie. - Skoro już pytasz, to ostatnio w moim życiu nastąpił takim przełom, że pomyślałem sobie: Jeżeli moja partnerka będzie chciała, to się z nią ożenię. Mało tego, i to z nią! Mam nadzieję, że Ania tego nie ogląda! - rzucił Wojewódzki.