Piosenkarka nie boi się eksperymentować ze swoim wizerunkiem. Ponad rok temu zachwycała fanów w jasnym blondzie, następnie postawiła na bardziej naturalne, brązowe tony. Po zmianie koloru włosów postanowiła sprawdzić, jak wygląda z kolei w krótszych pasmach. Tę fryzurę poddaliśmy eksperckiej ocenie.

Zobacz wideo Kurdej-Szatan radzi Węgiel. Chodzi o związek

Roxie Węgiel w nowej odsłonie. Zrobiła psikusa fanom

Każda, nawet drobna zmiana w życiu artystki, budzi poruszenie w mediach. Nic dziwnego, Węgiel zgromadziła na Instagramie ponad 1,5 mln obserwujących. Pod jej najnowszym InstaStories w "odmienionej" fryzurze widnieje mikroskopijny podpis "żartuję", co oznacza, że sama zainteresowana tak naprawdę nie skróciła włosów, ale pokazała, jak mogłaby mniej więcej wyglądać po ostrym cięciu. Co na to stylista fryzur Michał Musiał? "Fryzura, w której pokazała się internautom Roksana Węgiel to nic innego, jak klasyczny bob o prostej linii strzyżenia. Fryzura ta doskonale pasowałaby do rysów twarzy wokalistki. W połączeniu z ciemnym, jednolitym kolorem włosów prezentuje się wyjątkowo elegancko i jednocześnie zadziornie" - ocenił ekspert.

Prosty, mocno geometryczny bob to aktualnie jeden z wiodących trendów w światowym fryzjerstwie. Teraz właśnie tak noszą się najbardziej stylowe mieszkanki Paryża czy Nowego Jorku

- dodał następnie. Ciekawe, czy w przyszłości wokalistka odważy się na taki krok.

Roxie Węgiel w krótkich włosach https://www.instagram.com/roxie_wegiel/

Roxie Węgiel o zmianach wyglądzie. Korzystała z medycyny estetycznej?

Włosy gwiazdy nie budzą tylu emocji, co jej twarz, w której wielu doszukuje się ingerencji specjalisty z zakresu medycyny estetycznej. Sama zainteresowana skomentowała te pogłoski pewien czas temu. - Twarz się zmienia, ja bardzo schudłam przy "Tańcu z Gwiazdami". Mam kości policzkowe po mamie, tak wyglądam - przekazała Pomponikowi. Co z kolei z ustami Roxie Węgiel? - Ludzie zaczęli pisać, że oprócz ust zrobiłam sobie wolumetrię, całą twarz. To nie prawda. Ludzie się zmieniają... Ja mam 19 lat, wciąż gdzieś tam... w okresie dojrzewania bardzo się zmieniłam. Wtedy widać największą zmianę - dodała.