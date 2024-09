Kayah ze sceny nagle wypaliła o związkach. Padło wyznanie o zdradzie

Kayah od lat jest obecna na polskiej scenie muzycznej. Aktywnie działa w show-biznesie, ciągle koncertuje. Nieco ciszej jest o jej życiu uczuciowym, ale choć niechętnie zdradza szczegóły, to wiadomo, że miała kilku partnerów. W 1998 roku jej mężem został Rinke Rooyens, z którym rozwiodła się w 2010 roku. Plotkowano również, że spotyka się z Sebastianem Karpielem-Bułecką, a ostatnim z jej partnerów był Jarosław Grzywiński.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak w tym roku błyszczały gwiazdy

Kayah zaczęła mówić o życiu uczuciowym podczas koncertu. Było o zdradach

Kayah niewiele mówiła publicznie o swoim ostatnim związku. Wiadomo, że związała się z Grzywińskim w 2017 roku. Zakochani nie pojawiali się jednak na branżowych imprezach, starali się nie afiszować z miłością. Dlatego wielu zaskoczył wpis, który pojawił się na jej profilu na Facebooku w październiku. Przekazała dalej post ze strony "Narcyz - 50 twarzy psychopaty", który zwracał uwagę na relacje z osobami narcystycznymi. Od razu można było pomyśleć, że jest on nawiązaniem do jej partnera. Atmosferę podkręcił także komentarz wokalistki. "Od dziewięciu miesięcy jestem od tego wolna, posprzątałam i zrobiłam miejsce na nowe. Fajnie jest" - napisała gwiazda w zeszłym roku. Więcej przeczytacie o tym tutaj: "Kayah rozstała się z partnerem? Fani wietrzą aferę".



Kayah obecnie jest w trasie z Goranem Bregoviciem, a podczas jednego z koncertów publicznie nawiązała do swojego życia uczuciowego.

Są jakieś plusy tego, że się nie jest z nikim w związku. Przynajmniej nikt mnie nie oszukuje i nie zdradza

- usłyszeli jej fani 3 września w Gliwicach w Pre Zero Arenie. Po tym osobistym, gorzkim wyznaniu, gwiazda zaśpiewała utwór "Trudno kochać". Wiele więc wskazuje na to, że musiała zostać bardzo skrzywdzona. Zdjęcia Kayah znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Kayah i Jarosław Grzywiński

Choć Kayah i Jarosław Grzywiński zaczęli spotykać się w 2017 roku, to jednak informacja o ich związku przedostała się do mediów cztery lata później. Portale rozpisywały się na przemian, że wokalistka i przedsiębiorca rozstają się i schodzą. "Wcześniejsze plotki o naszym rozstaniu ignorowaliśmy, bowiem znamy mechanizmy mediów plotkarskich i wiemy, jaki jest przemiał... Zresztą dla nas najważniejsze jest to, że my wiemy, jak jest. (...) Tych, którzy życzą nam źle, muszę zmartwić. Tych, którzy się martwią, uspokoić. Świetnie się bawimy na wakacjach, skąd pozdrawiamy. Nie próbujcie grzebać nas żywcem" - napisała na Instagramie Kayah w 2022 roku. Teraz już wiemy, że para rozstała się definitywnie.