Już od ponad roku Rubikowie podbijają USA. To tam rodzice dwóch nastolatek pracują i rozwijają swoje kariery. Nie zapominają przy tym o celebrowaniu ważnych dat. Taką bez wątpienia jest 3 września, czyli dzień narodzin znanego kompozytora.

"Jeden rok starszy, jeden rok mądrzejszy, jeden rok szczęśliwszy. Dzięki ci Boże. Mam takie cudowne życie! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla mnie" - oznajmił radośnie muzyk na Instagramie. Do urodzinowego zdjęcia zapozował w eleganckim wydaniu u boku trzech najważniejszych kobiet w swoim życiu. Żona Agata ubrała się w złocistą, wieczorową kreację z wycięciem na dekolcie. Helena i Alicja postawiły z kolei na klasyczną biel. Cała rodzina prezentowała się zjawiskowo, co nie umknęło uwadze obserwujących Rubika. "Ja tu widzę trzy miss Polski", "Piękne ma pan dziewczyny przy sobie, ale Ala... jej buzia jest normalnie jak z okładki lub z wybiegu, wszystkiego najlepszego", "Ale masz gwiazdy w domu Piotruś", "Tymczasem w domu modelek", "Wszystkie piękne dziewczyny, najmłodsza córcia o oryginalnej urodzie, mama jak nie mama" - czytamy w komentarzach . Wspomniane zdjęcie znajdziecie w naszej galerii.

Piotr Rubik szczerze o miłości do Agaty. Nie było innego wyjścia

W trakcie wywiadu u Izabeli Janachowskiej kompozytor pokusił się o ważne wyznanie dotyczące jego małżeństwa z Agatą Rubik. - Wierzę w przeznaczenie. Żaden podryw nie wyjdzie, jeżeli nie jesteśmy sobie przeznaczeni. U nas się udało, bo mieliśmy być ze sobą. Po prostu tak było zapisane w gwiazdach. [...] Jedyną receptą na udany związek po etapie podrywu i zakochania jest to, by nauczyć się ze sobą żyć. Ta druga osoba musi być przyjacielem, bratnią duszą. Łatwiej jest się zakochać, niż spędzać ze sobą codzienność - powiedział Rubik. Do zapoznania tej dwójki doszło w 2005 roku podczas konkursu Miss. - Było bardzo dużo fajnych dziewczyn, a mimo to ja od razu zauważyłem tylko Agatę. Tylko ją widziałem [...] Agata mi się wcześniej trochę śniła. Po premierze "Tu es Petrus" w czerwcu miałem wypadek motocyklowy i przez sześć tygodni byłem w gipsie, jeździłem do szpitala i na rehabilitację. Miałem taki sen, że w szpitalu, co są takie duże windy [...] śniło mi się, że otwierają się te drzwi i wychodzi ona - dodał muzyk.