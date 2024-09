Gwiazda "Złotopolskich" od lat układa sobie życie u boku przedsiębiorcy Oskara Wojciechowskiego, z którym ma córkę Nel. Cała rodzina mieszka w okazałej willi. Więcej o relacji z narzeczonym gwiazda opowiedziała Żurnaliście. - Jakoś strasznie szybko się w nim zakochałam. Pierwszy raz tak w życiu miałam, że jakby coś we mnie strzeliło, mieliśmy jakąś taką niezwykłą relacje. On jest bardzo podobny do mnie, ma takie same przekonania o życiu, wszystko było jak ze snu - opowiadała. W kwietniu ubiegłego roku celebrytka wyjawiła, że ukochany jej się oświadczył. Jak na razie para nie zdradziła nic na temat ślubnych planów, ale ostatnie zdjęcia Halejcio wywołały falę spekulacji.

Klaudia Halejcio pobudziła wyobraźnię fanów. Co za stroje

"Jak wam się podoba nasza rodzinka? Ja poczułam się prawie jak z serialu 'Bridgertonowie'!" - napisała Klaudia Halejcio w instagramowym poście. Na dołączonych do wpisu zdjęciach widzimy aktorkę w białej, rozłożystej sukni i z ozdobą we włosach. Jej córeczka również została ubrana w odświętną, białą kreację. Oskar Wojciechowski natomiast miał na sobie kremowy garnitur i koszulę. Cała rodzina prezentowała się zatem tak, jakby była chwilę przed bardzo ważną uroczystością. Tymczasem Halejcio z bliskimi byli tak naprawdę na Westminster Day na Torze Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie. Więcej kadrów z tego wydarzenia znajdziecie w naszej galerii.

Fani Klaudii Halejcio byli niemal jednomyślni

Nie da się ukryć, że w takiej stylizacji Klaudia Halejcio faktycznie przypomina pannę młodą. To skojarzenie mieli internauci, którzy natychmiast ruszyli do komentowania. Wiele osób było przekonanych, że celebrytka pochwaliła się na Instagramie ślubną sesją. "Myślałam, że to już ślubne!", "W tej sukience wygląda pani jak panna młoda", "Ja w pierwszej relacji pomyślałam, że bierzecie ślub", "Pamiętam, jak mówiłaś, że daty ślubu nie zdradzisz, ale na pewno w wakacje..." - pisali. Jesteście ciekawi, co na temat ślubu mówiła sama Halejcio? "Jedyne co mogę ujawnić, to że nasz ślub odbędzie się w tym roku, w te wakacje" - mówiła Żurnaliście. Ciekawe, kiedy doczekamy się tego pięknego dnia.