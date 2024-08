Smolasty nie ma teraz najlepszego czasu. Raper ostatnio przerwał swój koncert w Nysie i oznajmił zebranej na wydarzeniu publiczności, że nie jest w stanie dalej śpiewać. Całą frustrację wyładował na scenie, zrzucając winę na swojego menadżera. Zachowanie i słowa muzyka wywołały w mediach gigantyczną aferę. Szereg muzyków i artystów odniosło się do sprawy i wyraziło swoje zdanie na temat zachowania rapera. Głosy rozkładały się równomiernie, było tyle samo wsparcia, co krytyki. Smolasty właśnie zagrał pierwszy koncert od czasu afery. Artysta zwrócił się też do swoich fanów i przeprosił za ostatnie wydarzenia.

Smolasty na pierwszym koncercie po aferze. Menadżer muzyka zabrał głos

Tydzień po głośnej aferze Smolasty zagrał koncert w Warce. Jak donosi "Fakt", podczas występu artysta postanowił nawiązać do tego, co wydarzyło się na scenie tydzień wcześniej. Stwierdził, że tym razem zamiast na gadaniu skupi się na wykonywaniu swoich utworów. Przy okazji przeprosił też swoich fanów i powiedział, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby takie sytuacje nie miały więcej miejsca. "Fakt" skontaktował się także z menadżerem artysty, Adamem Marcinkiewiczem, aby zapytać, jak wyglądają ich relacje po głośnej aferze. Marcinkiewicz nie był jednak zbyt wylewny.

Nie chcę tego komentować, mogę tylko powiedzieć, że to, co powiedział (Smolasty - przyp. red.), nie jest prawdą

- skwitował menadżer Smolastego.

