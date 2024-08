Wojciech Szczęsny nie ma złudzeń. Powrót do Polski pod znakiem zapytania

Wojtek Szczęsny niedawno podjął decyzję o zakończeniu kariery piłkarskiej. Bramkarz podkreślił, że chce skupić się przede wszystkim na swojej rodzinie. Niedawno na świat przyszło drugie dziecko sportowca, córka Noelia, która za kilka dni skończy dwa miesiące. "Czuję, że teraz nadszedł czas, aby poświęcić całą moją uwagę mojej rodzinie - mojej wspaniałej żonie Marinie i dwójce naszych pięknych dzieci: Liamowi i Noelii" - napisał w mediach społecznościowych. Marina Łuczenko-Szczęsna w wyjątkowy sposób podsumowała karierę sportową swojego męża i podzieliła się w mediach społecznościowych wruszającym filmem. Jeszcze przed ogłoszeniem swojej decyzji Szczęsny rozwiązał kontrakt Z Juventusem i wyjechał z Włoch do Hiszpanii, gdzie niedawno zainwestował w nieruchomość. Wygląda na to, że to właśnie tam zostaną.

Wojciech Szczęsny niedawno dołączył do grona polskich celebrytów, którzy zdecydowali się zainwestować w nieruchomość w Hiszpanii. Szczęsny i jego ukochana Marina kupili posiadłość w Marbelli, która od jakiegoś czasu jest mekką polskich celebrytów. Jak się okazuje, to właśnie tam mają zamiar zostać na dłużej. Ostatnio piłkarz pojawił się na kanale YouTube "Meczyki" i zapytano go, o to, czy planuje przeprowadzkę z rodziną. - Rozumiem, że wasze plany są takie, że wy będziecie mieszkać w Marbelli i na razie się nigdzie nie wybieracie. Ale to będzie raczej dzielone z Warszawą fifty-fifty czy niekoniecznie? - pytał prowadzący. Wygląda na to, że sportowiec nie planuje powrotu do Polski na dłużej. - Wątpię. Pamiętaj, że mam syna w wieku szkolnym - podsumował Szczęsny.

Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny 3 lipca powitali na świecie córkę. Wokalistka podczas jednego z Q&A wyjawiła, jakim ojcem jest dla Noelii Wojtek Szczęsny. "Zakochany od pierwszego wejrzenia w swojej córeczce. Bardzo mnie wspiera i pomaga. Wstaje w nocy do małej" - napisała. Córka pary 3 września skończy dwa miesiące. Marina po raz pierwszy zdecydowała się pokazać jej twarz. Zobaczcie, jak wygląda córka pary.