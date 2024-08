Nie da się ukryć, że w ostatnich tygodniach to właśnie Maciej Dowbor był w centrum zainteresowania medialnego. Jakiś czas temu media obiegła informacja, że po dwóch dekadach pracy Maciej Dowbor postanowił odejść z Polsatu. Warto dodać, że prezenter przez lata był twarzą stacji. Prowadził różnorodne wydarzenia i imprezy, a także program "Twoja twarz brzmi znajomo". Ostatnio pojawiło się mnóstwo spekulacji o tym, jakoby Maciej Dowbor miał przejść do TVN-u. Choć sam zainteresowany nabrał wody w usta, to w końcu wyszło na jaw, że to właśnie on został nowym prowadzącym "Dzień dobry TVN". Prezenter ma już za sobą debiut w programie, ale jak się okazuje, to nie są jedyne zmiany w życiu zawodowym.

Maciej Dowbor pożegnał się z kolejną pracą. "Kończymy współpracę przy tym projekcie"

Media właśnie obiegła informacja, że Maciej Dowbor postanowił pożegnać z kolejną posadą. Tym razem chodzi o pracę w radiu. Od 2017 roku prezenter prowadził codzienną loterię w RMF FM. Choć sam zainteresowany nie skomentował jeszcze sprawy, to głos zabrał Przemysław Kula z RMF FM. W rozmowie z portalem Pressserwis mężczyzna uchylił rąbka tajemnicy i zdradził kulisy tej decyzji. "Z Maćkiem już wcześniej umówiliśmy się, że będzie z nami do wakacji i kończymy współpracę przy tym projekcie. Uznaliśmy, że to jest odpowiedni moment. Od września finały loterii prowadzić będą tylko prezenterzy RMF FM" - poinformował. Zdjęcia Macieja Dowbora znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Jakiś czas temu, gdy nie wiadomo było jeszcze, czy Maciej Dowbor dołączy do ekipy "DDTVN", powstało wiele spekulacji, jakoby razem z żoną Joanną Koroniewską mieliby prowadzić ten program oboje. Przypominamy, że aktorka została prowadzącą formatu "Zróbmy sobie dom", który widzowie będą mogli oglądać już na wiosnę. Jak na te doniesienia zareagowali sami zainteresowani? W rozmowie z "Faktem" nie pozostawili żadnych wątpliwości. "Nie będę pracował z moją żoną poza internetem" - stwierdził Dowbor. Zaraz później wtrąciła się też jego żona. "Żeby nie było, ja też nie zamierzam pracować z mężem w najbliższym czasie" - dodała rozbawiona. ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Dowbor skomentowała transfer syna do TVN. "Chciałabym złożyć oświadczenie".