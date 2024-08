Barbara Kurdej-Szatan pojawiła się ostatnio na ramówce TVP. Nie tylko jako gość, ale również jako gospodyni całego wydarzenia. Już od dłuższego czasu wiadomo też, że aktorka poprowadzi nowy format stacji - "Cudowne lata", w którym naprzeciw siebie staną drużyny złożone z tzw. milenialsów i boomerów. "To program o tym, co nas łączy i co nas dzieli, choć tak naprawdę myślę, że więcej nas łączy. I ten program to udowadnia" - mówiła swego czasu w rozmowie z TVP. Przygotowania do premiery ruszają pełną parą. Na ściance podczas ramówki Kurdej-Szatan wyglądała niesamowicie. Nasza reporterka postanowiła zapytać ją o podejście do medycyny estetycznej. Co odpowiedziała? W galerii na górze strony znajdziesz zdjęcia aktorki z ramówki.

Zobacz wideo Kurdej-Szatan o medycynie estetycznej i kupowaniu w ciucholandzie. Wypada?

Barbara Kurdej-Szatan nie ma czasu na specjalne zabiegi? Tak o siebie dba

- Pracująca matka ma mało czasu dla siebie. Ja bardzo lubię chodzić na masaże, robię masaże twarzy, używam różnych kosmetyków, nawilżam, stosuję zabiegi regenerujące. Chodzę też do kliniki na zabiegi odświeżające, no i muszę powrócić na siłownie - mówiła na prezentacji ramówki naszej reporterce Weronice Zając. W tej samej rozmowie Kurdej-Szatan zdradziła również, jakie ma podejście do ciucholandów. - Zdarzyło mi się kupić w ciucholandzie, chociaż ostatnio mało kupuje. (...) To nie jest wstyd, tylko trzeba mieć umiejętność wyszukiwania - tłumaczyła. Całej rozmowy z aktorką możecie posłuchać w materiale wideo powyżej.

Barbara Kurdej-Szatan powróci do "M jak miłość"?

Ponowne zatrudnienie Kurdej-Szatan w TVP wywołało mnóstwo emocji. Część widzów zaczęło się zastanawiać również nad ewentualnym powrotem aktorki do serialu, z którym była związana przez wiele lat. Jakiś czas temu w rozmowie z Pudelkiem prezenterka zdradziła, czy widzowie będą mogli zobaczyć ją jeszcze w "M jak miłość". "Nie wracam. Nie mam żadnego kontaktu z produkcją. Nie ma o czym mówić" - powiedziała stanowczo. Wygląda na to, że fani aktorki będą musieli zadowolić się jej nowym programem, który na antenie telewizji zadebiutuje już 6 września o godzinie 20:50. ZOBACZ TEŻ: Barbara Kurdej-Szatan rozprawia o ROZWODZIE. "Za szybko się pobraliśmy"