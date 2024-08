Anna Skura to znana influencerka i podróżniczka. Jej instagramowy profil, na którym pokazuje różne zakątki świata, obserwuje aż 530 tysięcy użytkowników. Przypomnijmy, że jakiś czas temu w sieci huczało także o życiu prywatnym Skury. Kobieta była przez pięć lat w związku małżeńskim z Markiem Warmuzem. Ich relacja nie przetrwała próby czasu. Rozwiedli się jesienią 2022 roku. Skura i Warmuz starają się jednak mieć dobry kontakt ze względu na córkę Melody. Ich pociecha ostatnio skończyła sześć lat. Anna Skura bardzo się postarała, aby dziewczynka miała wyjątkowe wspomnienia.

Anna Skura o urodzinach córki. "Kiedy Kevin ostatnio został sam..."

Ostatnio na instagramowym profilu Anny Skury pojawiło się jej wspólne zdjęcie z Melody, która 23 sierpnia obchodziła szóste urodziny. Matka i córka pozowały na rozkładanych łóżkach podczas lotu klasą biznes. Influencerka wyjaśniła w opisie, że było to marzenie jej córki. "Kiedy Kevin ostatnio został sam w Nowym Jorku, użył karty kredytowej i spał w hotelu Plaza w Nowym Jorku, a tym razem zabookował bilety na Bali w samolocie 'z łóżkami'. Taki przedurodzinowy prezencik Melodyjka sobie zrobiła" - pisała Anna Skura. Dodała także hashtag "Kocham rozpieszczać córkę". Chcecie zobaczyć zdjęcie Anny Skury z córką podczas lotu na Bali? Zajrzyjcie do galerii na górze strony,

Pod postem Anny Skury zaroiło się od komentarzy. "O jeny, jakie słodkie. Uwielbiam patrzeć na was razem", "Jak miło popatrzeć, jak mama i córka razem podróżują do pięknego miejsca", "Uściski dla was", "Jak pięknie" - pisali internauci. Jedna z osób zapytała o to, ile kosztuje lot klasą biznes. "Chociaż mniej więcej widełki cenowe mogłabyś podać?" - czytamy. Do dyskusji włączyli się obserwujący Anny Skury. "Wszystko zależy od kierunku. (...) Czasem można zrobić upgrade na lotnisku z economy na biznes i wtedy uda się za kilkaset złotych lub kilka tysięcy, ale to trzeba mieć szczęście, jak są miejsca" - napisała internautka. Anna Skura także zabrała głos. "O kilkaset złotych to nie słyszałam, ale kilkaset tysięcy to tak. Biznes na Bali różnie, od 15 tysięcy złotych do 28 tysięcy złotych" - odparła. ZOBACZ TEŻ: Internautka zarzuca Lewandowskiej, że majstrowała przy twarzy. Wtem odzywa się Skura. Ależ słowa