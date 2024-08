Na 28 sierpnia zaplanowano imprezę ramówkową TVP, podczas której władze stacji zaprezentowały programy, które widzowie Telewizji Polskiej będą mogli oglądać jesienią i zimą tego roku. Na czerwonym dywanie nie zabrakło sław, które olśniły w eleganckich i wyszukanych kreacjach. Na uwagę zasłużyły zwłaszcza Katarzyna Dowbor, Barbara Kurdej-Szatan, Beata Tala czy Anita Sokołowska, o czym pisaliśmy szerzej TUTAJ. Obojętnie nie można było też przejść obok Katarzyny Sienkiewicz i Jacka Sienkiewicza, którzy tworzą zespół znany jako Kwiat Jabłoni.

REKLAMA

Zobacz wideo Zalewski jest zadowolony z "nowej TVP"? "Podziały zaczynają znikać"

Kwiat Jabłoni na ramówce TVP

W ostatnim czasie Kwiat Jabłoni jest rozchwytywany. Utalentowane muzycznie rodzeństwo Sienkiewiczów pojawia się na wszystkich ważniejszych wydarzeniach muzycznych i telewizyjnych. Niedawno mogliśmy podziwiać ich w Sopocie podczas Top of the Top Sopot Festival. Co ciekawe w Operze Leśnej Kasia Sienkiewicz pojawiła się w dwóch eleganckich kreacjach. W obu wyglądała niczym... panna młoda. Wygląda na to, że stylizacja "na pannę młodą" bardzo jej się spodobała, bo na imprezie TVP, wokalistka znów prezentowała się tak, jakby miała stanąć na ślubnym kobiercu. Tym razem miała na sobie białą, długą i niezwykle prostą sukienkę na ramiączkach. Uwagę zwracał tył kreacji z wyciętymi plecami oraz eleganckim trenem. Całość uzupełniały srebrne szpilki oraz kolorowa biżuteria. Ponadto Kasia Sienkiewicz postawiła na festiwalowy makijaż i nie żałowała rozświetlacza.

Jej brat Jacek prezentował się równie elegancko. Na evencie TVP pojawił się w beżowym garniturze. Co ciekawe zrezygnował z klasycznej koszuli, wybrał prosty, biały T-shirt. Dla kontrastu pojawiły się czarny pasek i ciemne mokasyny. Zdjęcia Kasi i Jacka z Kwiatu Jabłoni znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Jacek Sienkiewicz i Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni o znanym ojcu

Nie każdy wie, ale ojcem Kasi i Jacka Sienkiewiczów jest Kuba Sienkiewicz - jeden z założycieli zespołu Elektryczne Gitary. Uzdolnione rodzeństwo w rozmowie z Wojewódzkim i Kędzierskim niedawno przyznało, że trudno im było stawiać pierwsze kroki w show-biznesie. Chcieli bowiem być kojarzeni ze swoją twórczością, a nie przez to, że są "dziećmi znanego muzyka". Dlatego długo nie przyznawali się, jakie relacje rodzinne łączą ich z Kubą Sienkiewiczem.

Ta łatka nigdy z nas nie zejdzie. Wydawało mi się, że po pięciu-sześciu latach zniknie, a ona jest nadal, bardzo często się ten temat pojawia. To jest trudne. Przez pierwszy rok czy półtora funkcjonowania jako Kwiat Jabłoni, jak nas w wywiadach pytali, to nie przyznawaliśmy się, bo baliśmy się, że będziemy całe życie dziećmi ojca i nikt nas nie będzie traktował poważnie przez naszą twórczość tylko przez jego

- powiedział Jacek Sienkiewicz.