Na 28 sierpnia zaplanowano imprezę ramówkową TVP. Podczas imprezy władze stacji zaprezentowały, jakie programy zobaczymy w odświeżonej Telewizji Polskiej jesienią i zimą tego roku. Na wydarzeniu gwiazdy dopisały i stawiły się na czerwonym dywanie. Zobaczcie, jak się prezentowały.

REKLAMA

Zobacz wideo Racewicz o krytyce Dowbor w "Pytaniu na śniadanie". "Że jest za stara? Kaśka?! Jest w świetnej formie"

Jesienna ramówka TVP. Katarzyna Dowbor w nietypowych butach

Na czerwonym dywanie uwagę z pewnością zwracała Katarzyna Dowbor, która do zdjęć pozowała między innymi ze swoim redakcyjnym kolegą Filipem Antonowiczem, z którym współprowadzi "Pytanie na śniadanie". Dowbor doskonale zna się na trendach i pokazała klasę. Na event wybrała się w jasnym garniturze z luźną i dłuższą marynarką. Całość połączyła z ciemnym, eleganckim topem. Do tego czarna torebka i mokasyny z wyraźnym zwierzęcym prinetm. Trzeba przyznać, że takie buty to odważny wybór. Tu jednak sprawdził się kapitalnie.

Jesienna ramówka TVP. Barbara Kurdej-Szatan i Anita Sokołowska eleganckie