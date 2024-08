Roksana Węgiel i Kevin Mglej już w podróży poślubnej. Jak romantycznie!

W niedzielę 25 sierpnia odbyło się długo wyczekiwane wydarzenie. Roksana Węgiel i Kevin Mglej stanęli na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie "tak". Warto dodać, że cała ceremonia była utrzymywana w wielkiej tajemnicy. Para młoda nie chciała bowiem w tym wyjątkowym dniu ściągać na siebie zainteresowania mediów. Ślub odbył się na Podkarpaciu - w rodzinnych stronach wokalistki. Później zaproszeni goście podstawionymi autokarami byli przewożeni na wystawne przyjęcie weselne. Wiele wskazuje na to, że tuż po ceremonii państwo młodzi udali się w wymarzoną podróż poślubną. Do sieci trafiło nawet kilka zdjęć.

Zobacz wideo Roksana Węgiel w białej sukience wykonała taniec specjalnie dla męża

Roksana Węgiel i Kevin Mglej już w podróży poślubnej!. Do sieci trafiły zdjęcia

W dniu ślubu bez wątpienia wszystkie oczy skierowane były na Roksanę Węgiel. Młoda artystka na tę okazję wybrała aż trzy suknie. Choć każda z nich była inna, to wokalistka prezentowała się w nich zjawiskowo. Kevin Mglej postawił natomiast na jasnobeżowy garnitur i mokasyny. Zaledwie kilka dni po zawarciu związku małżeńskiego para młoda postanowiła się udać w podróż poślubną. Świadczą o tym zdjęcia, jakie Roksana Węgiel zamieściła na InstaStories. Na pierwszym z nich mogliśmy zobaczyć Kevina Mgleja, który trzyma w dłoni kieliszek, a na drugim pojawiła się Roksana Węgiel w podobnym ujęciu. Uwagę zwracają także napisy "mąż i żona". Co prawda, para nie zdradziła swojej lokalizacji, ale oboje znajdowali się na łódce, a w tle widoczny był piękny zachód słońca. Warto dodać, że na opublikowanych zdjęciach para wydaje się być ze sobą bardzo szczęśliwa, a ich miłość kwitnie z każdym kolejnym dniem. Opisywane kadry z podróży poślubnej możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej zakochali się w sobie na zabój. "Rozpłynąłem się"

Historia związku Roksany Węgiel i Kevina Mglej niemal od początku budziła kontrowersje. Głównie przez dzielące ich osiem lat różnicy wieku, a także to, że producent muzyczny ma już dziecko z poprzedniego związku. Mimo to, choć dzieli ich kilka lat, to zakochani zdają się nie zwracać na to uwagi. Wraz z upływem czasu zbudowali trwały i szczęśliwy związek. "To była taka miłość od pierwszego wejrzenia, kiedy spotkaliśmy się w studiu. Żadne z nas tego nie planowało, po prostu zaiskrzyło. Roksana okazała się niesamowicie ciepłą, wrażliwą, empatyczną, dojrzałą osobą i tak rozpłynąłem się" - wyznał Kevin Mglej w rozmowie ze Światem Gwiazd.