Anna Lewandowska ma wiele biznesów. Ma swój catering dietetyczny, linię kosmetyków do ciała i włosów oraz suplementów. Zarabia także, organizując obozy treningowe Camp by Ann, w których uczestniczą między innymi jej znane koleżanki i celebrytki. Okazuje się, że żona Roberta Lewandowskiego ma w swojej ofercie także krótsze eventy treningowe. I tak urządza wydarzenia nazywane Healthy Day, podczas których ćwiczy z fanami. Najbliższy tego typu event jest zaplanowany we Wrocławiu. Pojawić się może na nim każdy, pod warunkiem że zapłaci.

Anna Lewandowska się ceni

Z oficjalnej strony Anny Lewandowskiej możemy dowiedzieć się, że trenerka już 28 września zawita we Wrocławiu, gdzie w Hali Stulecia zorganizuje swój event Healthy Day. W ofercie zaplanowano m.in. trening zumby, lekcję bachaty oraz trening z Anną i jej Healthy Teamem. Ponadto wykład motywacyjny i czas na wspólne pamiątkowe zdjęcia. Wydarzenie zaczyna się o godzinie 11.00 (rejestracja uczestników), a pierwszy trening zaplanowany jest na godzinę 13.00. Wydarzenie ma zakończyć się o godzinie 18.00.

Ile kosztuje niemal cały dzień spędzony w obecności Anny Lewandowskiej i jej zespołu? To zależy. Można bowiem wybrać pakiet standardowy, który wyceniono od 269 do 299 zł. Inną opcją jest pakiet premium, za który należy zapłacić od 369 do 399 zł. Niezależnie od wybranej opcji trzeba doliczyć opłatę systemową. Przy opcji standard jest to 9,07 zł, a wybierając pakiet premium 12,07 zł. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że oferowane pakiety różnią się liczbą dodatkowych gadżetów. Ponadto płacąc więcej, mamy zapewniony lusus "pierwszeństwa podczas zdjęć z Anną Lewandowską i Healthy Teamem". Co jeszcze znalazło się w ofercie premium? Między innymi kosmetyki i przekąski sygnowane nazwiskiem Lewej, butelka na wodę znanej marki i 180 dni dostępu do aplikacji treningowej żony Lewandowskiego.

Brytyjski tabloid zajrzał do portfela Anny Lewandowskiej

Jakiś czas temu tabloid "The Sun" postanowił przeanalizować zarobki żon oraz partnerek najpopularniejszych piłkarzy. Zestawienie tychże otworzyła Georgina Rodriguez - ukochana Cristiano Ronaldo, która za jeden post opublikowany w sieci dostawać nawet na 150 tysięcy funtów, co w przeliczeniu daje ponad 760 tysięcy złotych. Jak w tym rankingu wypada Lewandowska? Za pojedynczy post trenerka może otrzymywać nawet 140 tysięcy funtów, co jest równowartością ponad 710 tysięcy złotych. "Małżonka Roberta Lewandowskiego ma 5,6 mln obserwujących na Instagramie, gdzie często publikuje migawki z ćwiczeń fitness, jogi i przygotowywania zdrowych soków, a także urocze zdjęcia swoich córek, Klary i Laury. Jej moc zarobkową w mediach społecznościowych szacuje się na kwotę 140 tys. funtów za wpis" - mogliśmy przeczytać.